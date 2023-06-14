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УПЛ плей-офф. ЛНЗ - Ингулец 2:1. Расширение географии
Первый матч закончился вничью 1:1
Фото - УПЛ / Автор невідомий
В анонсе к матчу на сайте UA-Футбол был прогноз, что в УПЛ выйдет ЛНЗ. Потому что после ничьей 1:1 на своем поле, "Ингулец" должен был забивать на поле соперника. А с забитыми голами у петровчан в последнее время очень туго. В то же время мы недооценили черкасчан, которым предсказывали осторожную игру вторым номером, от соперника. А по факту они вышли на поле и забили дважды еще до перерыва.
Это меняло контекст для "Ингульца". Теперь для выхода в УПЛ команде Лупашко за тайм нужно было забивать минимум два гола. Относительно недавно такое было в матче против "Львова", а вот против достойных соперников (не дышавших на ладан) последний раз случалось в первый день апреля. То есть гостям нужно было прыгать выше головы.
Было бы легче, если бы до перерыва реализовал свой шанс Козиренко. А шанс действительно был хороший, но пробить точно с удобной позиции футболист "Ингульца" не смог. Вот и разница. ЛНЗ использовал свои шансы, а соперник – нет.
ЛНЗ, можно сказать, даже прыгнул выше головы. Ибо сначала был точный выстрел Савина с линии штрафной после передачи Тищенко, а затем произошел самострел Коробенко после флангового навеса. Такие события давали большие перспективы хозяевам на второй тайм.
Однако не "так сталось, як гадалось". В плане того, что нервничать пришлось с самого начала. Ведь Ситало вышел на поле и сразу принялся нагнетать. Один момент не реализовал, а второй – охотно (удачно сыграл на добивании после сейва Самойленко).
"Ингулец" чувствовал, что может дожать соперника, а ЛНЗ изо всех сил пытался успокоить игру. Это удалось сделать только тогда, когда пошли контратаки – минуты с 60-й (до того с начала тайма было одностороннее движение). Хозяева стали чаще переходить на чужую половину поля, что априори оберегало их от пропущенного. Все могло закончиться на 88-й минуте, когда Шестаков отпасовал на Нича, но тот пробил выше. Так что пришлось еще поработать.
Но уникальный шанс ЛНЗ все же не упустил (не помешало даже удаление Тищенко из-за второй желтой). Впервые в УПЛ. Впервые на элитарном уровне украинского футбола будет представлена Черкасская область. Исторический момент.
Плей-офф за право играть в УПЛ. Второй матч
14.06.2023. Черкассы. "Черкассы-Арена"
Арбитр в поле – Максим Козиряцкий
Первый матч – 1:1
ЛНЗ – Ингулец 2:1
Голы: Савин 14, Коробенко (автогол) 30 – Ситало 51
ЛНЗ: Самойленко - Норенков (Синегуб 90+5), Муравский (Тарасенко 54), Лопыренок (к), Солдат - Хамелюк - Копыл (Шестаков 54), Бойко - Савин (Нехтий 71), Галенко (Ныч 54), Тищенко
"Ингулец": Паламарчук - Смоляков, Кучеренко, Ковалев, Клименко - Коробенко (Сидоренко 79) - Козак (Одарюк 81), Запорожец (к), Кухарук (Кравчук 46), Козиренко (Ситало 46) - Марусич (Резепов 74)
Предупреждения: Тищенко 25, Савин 60, Бойко 68, Тищенко 90+1, Норенков 90+5, Самойленко 90+6 – Козиренко 41, Козак 55, Кравчук 89
Удаление: Тищенко 90+1 (вторая желтая)
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