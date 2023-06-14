Террорист Пушилин: Шахтер обязательно будет играть в чемпионате России на Донбасс Арене

Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин пофантазировал о том, что донецкий " Шахтер " будет играть в чемпионате России на "Донбасс Арене".

— Дмитрий Чернышенко (заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта - прим.) говорил, что хотел бы видеть матч "Шахтера" и "Зенита" в решающем матче чемпионата России. Это реальность или отдаленное будущее?

— Мы с 2014 года не боимся мечтать, и зачастую наши мечты реализуются. Безусловно, пока для нас мечта — восстановить в полном объеме "Шахтер", но конкретные шаги для этого делаются. Чернышенко абсолютно точно обозначил наши цели и задачи.

На "Донбасс Арене" "Шахтер" будет играть, он обязательно будет играть в чемпионате России, но всему свое время. Футбол точно востребован на территории Донбасса, любим его жителями. И эти потребности для наших граждан будут закрыты.

— Крымские клубы долгие годы ждали возможности играть в чемпионате России. У клубов из ДНР сколько этот путь займет?

— Ситуация несколько поменялась, и с учетом более агрессивных действий стран Запада в отношении российского футбола в том числе. Поэтому условия изменены. Думаю, столь долгого времени, как это происходило с крымскими клубами, не будет, мы пойдем по другому сценарию.