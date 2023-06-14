  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Террорист Пушилин: Шахтер обязательно будет играть в чемпионате России на Донбасс Арене
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Террорист Пушилин: Шахтер обязательно будет играть в чемпионате России на Донбасс Арене

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Влажные мечты донецких террористов

Террорист Пушилин: Шахтер обязательно будет играть в чемпионате России на Донбасс Арене

Сеня Анатолич Варм/Facebook

Новина українською

Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин пофантазировал о том, что донецкий "Шахтер" будет играть в чемпионате России на "Донбасс Арене".

— Дмитрий Чернышенко (заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта - прим.) говорил, что хотел бы видеть матч "Шахтера" и "Зенита" в решающем матче чемпионата России. Это реальность или отдаленное будущее?

— Мы с 2014 года не боимся мечтать, и зачастую наши мечты реализуются. Безусловно, пока для нас мечта — восстановить в полном объеме "Шахтер", но конкретные шаги для этого делаются. Чернышенко абсолютно точно обозначил наши цели и задачи.

На "Донбасс Арене" "Шахтер" будет играть, он обязательно будет играть в чемпионате России, но всему свое время. Футбол точно востребован на территории Донбасса, любим его жителями. И эти потребности для наших граждан будут закрыты.

— Крымские клубы долгие годы ждали возможности играть в чемпионате России. У клубов из ДНР сколько этот путь займет?

— Ситуация несколько поменялась, и с учетом более агрессивных действий стран Запада в отношении российского футбола в том числе. Поэтому условия изменены. Думаю, столь долгого времени, как это происходило с крымскими клубами, не будет, мы пойдем по другому сценарию.

По теме
yellow-arrow
Луческу - о своем будущем: Увидим в ближайшие дни
yellow-arrow
Впервые в истории Черкасская область будет представлена в УПЛ
yellow-arrow
Все вопросы закрыты. Известны все 16 участников сезона УПЛ 2023/24
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) денис пушилин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Матч ТВ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
shtrunc (Донецк-Хайфа)
14.06.2023 в 18:35
Тебя, урод, зароют на Донбасс-Арене!
Ответить
+2
0
fanatSD (донецк)
14.06.2023 в 18:41
зачем?просто могилку никто не найдёт.этот обосравшийся "террорист"способен только языком трепать и набивать карманы пользуясь случаем.закончит как предшественник.и забудут об этой .....твари
Ответить
+2
0
fanatSD (донецк)
14.06.2023 в 18:28
думаю пенис душилин не доживёт до этого момента.а пока пусть эта продажная падаль.помечтает.есть только один шахтёр донецк который играет в чемпионате Украины.он обязательно вернётся на донбасс-арену.всё остальное-мечты тупых ватных долб.....в
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде