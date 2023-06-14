Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Террорист Пушилин: Шахтер обязательно будет играть в чемпионате России на Донбасс Арене
Влажные мечты донецких террористов
Сеня Анатолич Варм/Facebook
Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин пофантазировал о том, что донецкий "
— Дмитрий Чернышенко (заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта - прим.) говорил, что хотел бы видеть матч "Шахтера" и "Зенита" в решающем матче чемпионата России. Это реальность или отдаленное будущее?
— Мы с 2014 года не боимся мечтать, и зачастую наши мечты реализуются. Безусловно, пока для нас мечта — восстановить в полном объеме "Шахтер", но конкретные шаги для этого делаются. Чернышенко абсолютно точно обозначил наши цели и задачи.
На "Донбасс Арене" "Шахтер" будет играть, он обязательно будет играть в чемпионате России, но всему свое время. Футбол точно востребован на территории Донбасса, любим его жителями. И эти потребности для наших граждан будут закрыты.
— Крымские клубы долгие годы ждали возможности играть в чемпионате России. У клубов из ДНР сколько этот путь займет?
— Ситуация несколько поменялась, и с учетом более агрессивных действий стран Запада в отношении российского футбола в том числе. Поэтому условия изменены. Думаю, столь долгого времени, как это происходило с крымскими клубами, не будет, мы пойдем по другому сценарию.
Популярное сейчас
- ЛНЗ - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за право играть в УПЛ
- Продинамовский тг-паблик сообщил детали контракта Ярмоленко с Динамо
- Ярмоленко без клуба, победа молодежки, Мбаппе снова близок к Реалу. Главные новости за 13 июня
- Коломойский сообщил Кучеру и Красникову, что финансирование Днепра-1 сокращается
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО