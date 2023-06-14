Бывшая команда Луческу. Известен первый спарринг-партнер Динамо на летних сборах

Бухарестское "Динамо", которое по итогам минувшего сезона вернулось в элитный дивизион огласило спарринг-партнеров на один из летних сборов.

Одним из соперников "красных собак" будет "Динамо" (Киев) .

Данная встреча состоится пятого июля в Австрии, в городе Санкт-Файт-ан-дер-Глан. Игру примет стадион "Жак Леман Арена".

Отметим, что киевляне еще официально не оглашали планы на летнее межсезонье.

Напомним, главный тренер киевлян Мирча Луческу возглавлял бухарестское "Динамо" с 1985 по 1990 гг. С клубом он выиграл три внутренних трофея.