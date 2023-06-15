Металлист 1925 попрощался с двумя игроками

"Металлист 1925" прекратил сотрудничество с двумя исполнителями. Нападающий Виталий Пономарь и защитник Михаил Шершень покинули команду, сообщает клубная пресс-служба.

33-летний Пономарь стал игроком харьковчан в январе 2021 году. С тех пор появлялся на поле в 12 поединках, в которых отметился 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

28-летний Шершень перешел в "Металлист 1925" в июле 2019 года. За четыре сезона он провел 88 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Клуб поблагодарил футболистов за добросовестное отношение к тренировочному и игровому процессам и пожелал успешного продолжения профессиональной карьеры.