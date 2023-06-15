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Металлист 1925 попрощался с двумя игроками
Нападающий и защитник
Фото: metalist1925.com
"Металлист 1925" прекратил сотрудничество с двумя исполнителями. Нападающий Виталий Пономарь и защитник Михаил Шершень покинули команду, сообщает клубная пресс-служба.
33-летний Пономарь стал игроком харьковчан в январе 2021 году. С тех пор появлялся на поле в 12 поединках, в которых отметился 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
28-летний Шершень перешел в "Металлист 1925" в июле 2019 года. За четыре сезона он провел 88 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
Клуб поблагодарил футболистов за добросовестное отношение к тренировочному и игровому процессам и пожелал успешного продолжения профессиональной карьеры.
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