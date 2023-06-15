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Сергийчук: В Вересе сами развалили команду. Люди, которые давали результат, оказывается, для президента не товар

Премьер-лига
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Верес - главный ньюсмейкер последних дней

Сергийчук: В Вересе сами развалили команду. Люди, которые давали результат, оказывается, для президента не товар

Фото: НК Верес

Новина українською

Бывший форвард "Вереса" Михаил Сергийчук высказался относительно сложившейся ситуации в ровненском клубе.

"В "Вересе" сами развалили команду. Люди, которые давали результат, оказывается, для президента не товар. Мы видим, как Солдат, Полюлях, Шестаков не котировались в "Вересе", а сейчас поднимают ЛНЗ в УПЛ.

Те условия, которые им предлагал "Верес", их не устраивали, потому что люди за свою работу хотят получать хорошие деньги", - сказал Сергийчук.

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В статье: Верес (Ровно) Михаил Сергийчук
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