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Сергийчук: В Вересе сами развалили команду. Люди, которые давали результат, оказывается, для президента не товар
Верес - главный ньюсмейкер последних дней
Фото: НК Верес
Бывший форвард "
"В "Вересе" сами развалили команду. Люди, которые давали результат, оказывается, для президента не товар. Мы видим, как Солдат, Полюлях, Шестаков не котировались в "Вересе", а сейчас поднимают ЛНЗ в УПЛ.
Те условия, которые им предлагал "Верес", их не устраивали, потому что люди за свою работу хотят получать хорошие деньги", - сказал Сергийчук.
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Источник:Український футбол
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