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Официально: Витао договорился о продлении арендного соглашения с Интернасьоналом
Контракт с Шахтером у бразильца заканчивается через год
Фото: instagram.com/vitoreduardo00
Бразильский "Интернасьонал" объявил о договоренности о продлении сотрудничества до 30 июня 2024 года с 23-летним центрбеком Витао, права на которого принадлежат "
Защитник воспользовался продление действия так называемого Annexe 7 ФИФА, который позволяет легионерам украинских клубов подписывать контракты с зарубежными клубами фактически в одностороннем порядке, что мотивировано полномасштабной фазой российско-украинской войны.
Витао выступает за "Интернасьонал" с апреля 2022 года, и уже дважды продлевал свое пребывание в составе клуба. С тех пор защитник провел за команду 65 матчей, в которых забил 2 мяча.
Контракт Витао с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2024 года, поэтому уже через шесть месяцев защитник сможет подписать предварительный контракт с "Интернасьоналом" или другим клубом, полноправным футболистом которого станет с 1 июля 2024-го.
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