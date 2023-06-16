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Официально: Витао договорился о продлении арендного соглашения с Интернасьоналом

Премьер-лига
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Контракт с Шахтером у бразильца заканчивается через год

Официально: Витао договорился о продлении арендного соглашения с Интернасьоналом

Фото: instagram.com/vitoreduardo00

Новина українською

Бразильский "Интернасьонал" объявил о договоренности о продлении сотрудничества до 30 июня 2024 года с 23-летним центрбеком Витао, права на которого принадлежат "Шахтеру".

Защитник воспользовался продление действия так называемого Annexe 7 ФИФА, который позволяет легионерам украинских клубов подписывать контракты с зарубежными клубами фактически в одностороннем порядке, что мотивировано полномасштабной фазой российско-украинской войны.

Витао выступает за "Интернасьонал" с апреля 2022 года, и уже дважды продлевал свое пребывание в составе клуба. С тех пор защитник провел за команду 65 матчей, в которых забил 2 мяча.

Контракт Витао с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2024 года, поэтому уже через шесть месяцев защитник сможет подписать предварительный контракт с "Интернасьоналом" или другим клубом, полноправным футболистом которого станет с 1 июля 2024-го.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри) Витао
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