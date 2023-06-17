Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Динамо: Труднее всего было играть против Артема Довбика
Максим Дячук о футболистах, на которых равняется
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник киевского "Динамо" Максим Дячук поделился мыслями на счет игроков, игра которых ему импонирует.
– Каков ваш любимый центральный защитник за всю историю и сейчас, с кого берете пример?
– Наверное, мой самый любимый защитник – это Серхио Рамос. А сейчас мне очень сильно нравится как играет Ван-Дейк и Рубен Диаш. Пример беру из этих защитников. Также хорошим для меня примером является Илья Забарный
– В последнее время у "Динамо" хорошая тенденция продавать защитников в АПЛ. За каким чемпионатом вы следите? Но возможно ли цели, в будущем поиграть за границей? В какой клуб из топ-5 лег бы перешли, если бы зависело от вас?
– Очень сильно слежу за АПЛ, Бундеслигой и Серией А. Если бы зависело от меня в какой клуб нужно пойти, я бы выбрал, наверное, "Ман Сити", "Арсенал" или "Баварию", или Боруссию". Также мне очень импонирует" Милан".
– Против кого вам было труднее всего играть, возможно кто-то особенно запомнился?
– Наверное, труднее всего было против Артема Довбика. Это очень хороший игрок, игра против него дала мне хороший опыт. На тренировках тяжело играть против Ваната. А запомнился мне Назарий Русин.
Популярное сейчас
- План Реброва провалился, Украина - суперталантливая, Павелко в СИЗО
- Тренер Северной Македонии: Считаю, что победа Украины не совсем заслужена
- Первая победа Реброва. УАФ примазывается к камбеку сборной. ВИДЕО
- Поворознюк: Очень сожалею, что я поставил Ковальца. Это моя ошибка была
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО