Защитник Динамо: Труднее всего было играть против Артема Довбика

Защитник киевского "Динамо" Максим Дячук поделился мыслями на счет игроков, игра которых ему импонирует.

– Каков ваш любимый центральный защитник за всю историю и сейчас, с кого берете пример?

– Наверное, мой самый любимый защитник – это Серхио Рамос. А сейчас мне очень сильно нравится как играет Ван-Дейк и Рубен Диаш. Пример беру из этих защитников. Также хорошим для меня примером является Илья Забарный

– В последнее время у "Динамо" хорошая тенденция продавать защитников в АПЛ. За каким чемпионатом вы следите? Но возможно ли цели, в будущем поиграть за границей? В какой клуб из топ-5 лег бы перешли, если бы зависело от вас?

– Очень сильно слежу за АПЛ, Бундеслигой и Серией А. Если бы зависело от меня в какой клуб нужно пойти, я бы выбрал, наверное, "Ман Сити", "Арсенал" или "Баварию", или Боруссию". Также мне очень импонирует" Милан".

– Против кого вам было труднее всего играть, возможно кто-то особенно запомнился?

– Наверное, труднее всего было против Артема Довбика. Это очень хороший игрок, игра против него дала мне хороший опыт. На тренировках тяжело играть против Ваната. А запомнился мне Назарий Русин.