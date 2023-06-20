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Вирт: В Вересе есть люди, которые просто меня уничтожали
Тренер попрощался с игроками
Фото: НК Верес
Уже бывший главный тренер "
"Приятно было работать с вами эти 4 года. Но когда мне сказал президент неделю назад, что весь клуб против меня, не хочет, чтобы я здесь работал... Не имею морального права оставаться в команде.
Если против меня идет весь клуб... Пацаны, знаю, вы за меня. И за меня болельщики. Все остальные против меня. Вот так. Здесь есть люди, которые просто меня уничтожали, наглухо, они даже не имеют права здесь стоять, честно говоря. При тех победах, что у нас есть.
Поэтому я вам спасибо, всем футболистам, что мы были вместе. Мне трудно говорить сейчас, честно говоря. Я хочу с вами сделать одну фотографию сейчас, с людьми, которые были со мной на протяжении этих четырех лет, других я даже не хочу здесь видеть. Спасибо вам за работу", – сказал Вирт.
Напомним, что "Верес" остался в УПЛ, выбив в стыковых матчах запорожский "Металлург".
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