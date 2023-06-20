  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вирт: В Вересе есть люди, которые просто меня уничтожали
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вирт: В Вересе есть люди, которые просто меня уничтожали

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер попрощался с игроками

Вирт: В Вересе есть люди, которые просто меня уничтожали

Фото: НК Верес

Новина українською

Уже бывший главный тренер "Вереса" Юрий Вирт эмоционально попрощался с игроками команды после своей отставки.

"Приятно было работать с вами эти 4 года. Но когда мне сказал президент неделю назад, что весь клуб против меня, не хочет, чтобы я здесь работал... Не имею морального права оставаться в команде.

Если против меня идет весь клуб... Пацаны, знаю, вы за меня. И за меня болельщики. Все остальные против меня. Вот так. Здесь есть люди, которые просто меня уничтожали, наглухо, они даже не имеют права здесь стоять, честно говоря. При тех победах, что у нас есть.

Поэтому я вам спасибо, всем футболистам, что мы были вместе. Мне трудно говорить сейчас, честно говоря. Я хочу с вами сделать одну фотографию сейчас, с людьми, которые были со мной на протяжении этих четырех лет, других я даже не хочу здесь видеть. Спасибо вам за работу", – сказал Вирт.

Напомним, что "Верес" остался в УПЛ, выбив в стыковых матчах запорожский "Металлург".

По теме
yellow-arrow
Матаррита, Гомес, Пеглоу, Хайнер и три украинца покинули Днепр-1
yellow-arrow
Форвард Кривбасса Соса отыграл полный матч за сборную Нигера в отборе КАН
yellow-arrow
Лупашко: Не говорил Поворознюку, что Ковалец работает неправильно - по головам идти не привык
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТРЕНДЕЦЬ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде