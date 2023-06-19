Форвард Кривбасса Соса отыграл полный матч за сборную Нигера в отборе КАН

Нападающий " Кривбасса " Даниэль Соса сыграл полный матч за свою национальную команду - сборную Нигера.

24-летний форвард провел все 90 минут в поединке 5-го тура отбора на Кубок Африканский Наций против Танзании. Сборная Нигера на выезде минимально уступила со счетом 0:1, пропустив единственный гол после фланговой атаки на 69-й минуте от Мсувы.

Команда Сосы потеряла шансы квалифицироваться в основной раунд турнира из группы F, имея в активе два очка после пяти матчей.