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Форвард Кривбасса Соса отыграл полный матч за сборную Нигера в отборе КАН
Нигер на выезде проиграл Танзании
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Нападающий "
24-летний форвард провел все 90 минут в поединке 5-го тура отбора на Кубок Африканский Наций против Танзании. Сборная Нигера на выезде минимально уступила со счетом 0:1, пропустив единственный гол после фланговой атаки на 69-й минуте от Мсувы.
Команда Сосы потеряла шансы квалифицироваться в основной раунд турнира из группы F, имея в активе два очка после пяти матчей.
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