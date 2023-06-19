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Форвард Кривбасса Соса отыграл полный матч за сборную Нигера в отборе КАН

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Нигер на выезде проиграл Танзании

Форвард Кривбасса Соса отыграл полный матч за сборную Нигера в отборе КАН

фото из свободных источников

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Даниэль Соса сыграл полный матч за свою национальную команду - сборную Нигера.

24-летний форвард провел все 90 минут в поединке 5-го тура отбора на Кубок Африканский Наций против Танзании. Сборная Нигера на выезде минимально уступила со счетом 0:1, пропустив единственный гол после фланговой атаки на 69-й минуте от Мсувы.

Команда Сосы потеряла шансы квалифицироваться в основной раунд турнира из группы F, имея в активе два очка после пяти матчей.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Нигер Даниэль Соса
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Источник:
ФК Кривбас

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Комментарии (4)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.06.2023 в 23:08
Форвард Кривбасу Соса відіграв повний матч за збірну Негра (????????) у відборі КАН (с) ну откуда ж вы такие??????)))
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Cassid (Kiev)
19.06.2023 в 23:26
Не ну в принципе все правильно. Сборная негра. Какого негра? Да в принципе любого.
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0
0
avatar
Виталий1981 (Україна)
19.06.2023 в 23:27
Певно, хотіли написати "... за збірну негрів" )))
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JudgeDredd (Киев)
19.06.2023 в 23:28
Да тутошние они, с Троещины)))) И кажется, абсолютно безнадёжные..
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