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Экс-защитник Днепра-1 уже нашел себе новый клуб
Рональд Матаррита продолжит карьеру в Греции
Фото: ARIS__FC
Защитник Рональд Матаррита, ранее покинувший "Днепр-1" в статусе свободного агента, трудоустроился в Греции. 28-летний костариканец стал игроком "Ариса" (Салоники), сообщает клубная пресс-служба.
Срок действия контракта неизвестен.
Матаррита защищал цвета "Днепра-1" с января 2023 года. За полгода в украинском клубе он провел 9 матчей, результативными действиями не отличался.
Напомним, Рональд - воспитанник "Аллахуэлленсе" и в этом же клубе начинал свою карьеру, где выступал в основном составе с 2013 по 2015 годы. Чемпион Коста-Рики 2013 года.
У него также есть опыт выступлений в МЛС - за Нью-Йорк (2016-2020) и Цинциннати (2021-2022).
????: Ο Ronald Matarrita ???????? στη Θεσσαλονίκη! ????????— ARIS F.C. / ΠΑΕ ΑΡΗΣ (@ARIS__FC) June 19, 2023
????⚫????#ARISFC#RonaldMatarrita pic.twitter.com/Q5v0zFQ9nc
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