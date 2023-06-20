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Экс-защитник Днепра-1 уже нашел себе новый клуб

Премьер-лига
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Рональд Матаррита продолжит карьеру в Греции

Экс-защитник Днепра-1 уже нашел себе новый клуб

Фото: ARIS__FC

Новина українською

Защитник Рональд Матаррита, ранее покинувший "Днепр-1" в статусе свободного агента, трудоустроился в Греции. 28-летний костариканец стал игроком "Ариса" (Салоники), сообщает клубная пресс-служба.

Срок действия контракта неизвестен.

Матаррита защищал цвета "Днепра-1" с января 2023 года. За полгода в украинском клубе он провел 9 матчей, результативными действиями не отличался.

Напомним, Рональд - воспитанник "Аллахуэлленсе" и в этом же клубе начинал свою карьеру, где выступал в основном составе с 2013 по 2015 годы. Чемпион Коста-Рики 2013 года.

У него также есть опыт выступлений в МЛС - за Нью-Йорк (2016-2020) и Цинциннати (2021-2022).

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В статье: Арис (Салоники) Рональд Матаррита
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