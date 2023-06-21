Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Танковский: Все в Днепре-1 счастливы второму месту
Тем не менее, хавбек ищет новую команду
Фото: Александр Приходько
Хавбек Вячеслав Танковский, который принадлежит "Металлисту" и во второй части прошлого сезона выступал на правах аренды за "
– Расскажите, пожалуйста, о причинах вашего расставания с "Днепром-1".
– У меня заканчивалось арендное соглашение с "Днепром-1". Продлить его мне не предлагали. Я имел недостаточно игрового времени, меня это не устраивало. Мы поговорили и решили, что так будет лучше.
– Как оцениваете результат "Днепра-1" в прошлом сезоне?
– Все в "Днепре-1" счастливы. Конечно, хотелось занять первое место, но и второму месту все в команде довольны. То, чего мы добились в прошлом сезоне – это хороший результат. Мы написали историю.
– Ваш контракт с "Металлистом" действителен до июня 2024 года. Планируете ли возвращаться в харьковский клуб?
– Возвращаться в "Металлист" не планирую. Команда вылетела из УПЛ, а в Первой лиге мне не хочется играть. Решили со спортивным директором "Днепра-1" Евгением Красниковым и харьковским клубом, что мне лучше уйти в аренду в один из клубов УПЛ.
– Какие варианты продолжения карьеры рассматриваете на данный момент?
– Сейчас мой агент договаривается, мне пока эту информацию не разглашали. Думаю, в течение ближайшей недели это станет известно.
– Действительно ли вы имеете предложение от львовских "Карпат", которые также в следующем сезоне выступят в Первой лиге?
– Да, было предложение от "Карпат". Рассматриваю его, но также смотрю, какие варианты будут лучше для моей карьеры. Хотел бы остаться в УПЛ.
Популярное сейчас
- Домучили Мальту, Буяльский - непризнанный гений, Украина на молодежном Евро
- Остается только поверить, что домучили бы и без такого второго пенальти. Обзор матча Украина – Мальта
- Маркевич устроил кадровую чистку: Карпаты расстались с 15 игроками
- Первый вице-президент УАФ: За Павелко готовы выступить поручителями Блохин, Беланов, Ротань, Монзуль
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО