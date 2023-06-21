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Танковский: Все в Днепре-1 счастливы второму месту

Премьер-лига
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Тем не менее, хавбек ищет новую команду

Танковский: Все в Днепре-1 счастливы второму месту

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Хавбек Вячеслав Танковский, который принадлежит "Металлисту" и во второй части прошлого сезона выступал на правах аренды за "Днепр-1", покинул днепровскую команду и рассказал о том, где он может продолжить карьеру.

– Расскажите, пожалуйста, о причинах вашего расставания с "Днепром-1".

– У меня заканчивалось арендное соглашение с "Днепром-1". Продлить его мне не предлагали. Я имел недостаточно игрового времени, меня это не устраивало. Мы поговорили и решили, что так будет лучше.

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– Как оцениваете результат "Днепра-1" в прошлом сезоне?

– Все в "Днепре-1" счастливы. Конечно, хотелось занять первое место, но и второму месту все в команде довольны. То, чего мы добились в прошлом сезоне – это хороший результат. Мы написали историю.

– Ваш контракт с "Металлистом" действителен до июня 2024 года. Планируете ли возвращаться в харьковский клуб?

– Возвращаться в "Металлист" не планирую. Команда вылетела из УПЛ, а в Первой лиге мне не хочется играть. Решили со спортивным директором "Днепра-1" Евгением Красниковым и харьковским клубом, что мне лучше уйти в аренду в один из клубов УПЛ.

– Какие варианты продолжения карьеры рассматриваете на данный момент?

– Сейчас мой агент договаривается, мне пока эту информацию не разглашали. Думаю, в течение ближайшей недели это станет известно.

– Действительно ли вы имеете предложение от львовских "Карпат", которые также в следующем сезоне выступят в Первой лиге?

– Да, было предложение от "Карпат". Рассматриваю его, но также смотрю, какие варианты будут лучше для моей карьеры. Хотел бы остаться в УПЛ.

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В статье: Вячеслав Танковский СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
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