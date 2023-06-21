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Реал намерен продлить аренду защитника Шахтера Тобиаса
Испанцы решили оставить футболиста
shakhtar.com
Бразилец "Шахтера" Винисиус Тобиас, который сейчас играет в аренде за дубль "Реала", может остаться в Испании. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Мадридский клуб принял решение продлить соглашение до июня 2024 года. Переговоры сторон продолжаются. По информации журналиста, "сливочные" заплатят за аренду 500 тысяч евро. У "Реала" будет опция выкупа игрока следующим летом за 15 миллионов евро.
Сообщалось, что испанцы отказались выкупать защитника за 10 миллионов евро.
Ранее была информация, что наставник "Реала-Кастильи" Рауль просил боссов клуба не выкупать Тобиаса, а по возможности договориться с "Шахтером" и игроком о продлении аренды еще на один сезон, чтобы лучше изучить потенциал бразильца.
Действующий контракт 19-летнего вингера с "горняками" рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2022/23 Тобиас провел за "Реал-Кастилью" 40 матчей и отдал 5 результативных передач.
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