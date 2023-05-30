Реал вернет Винисиуса Тобиаса Шахтеру

19-летний бразильский защитник " Шахтера " Винисиус Тобиас, который сейчас играет в аренде за дубль мадридского "Реала" летом вернется в донецкий клуб.

Как сообщается France RMCF, стоимость выкупа контракта игрока составляет 10 млн евро, и в в "Реале" считают, что бразилец не стоит таких денег.

Недавно была информация, что главный тренер "Реала-Кастильи" Рауль просил боссов клуба не выкупать Тобиаса, а по возможности договориться с "Шахтером" и игроком о продлении аренды еще на один сезон, чтобы лучше изучить потенциал бразильца.

Напомним, что в последнее время Тобиас выпал из основной обоймы молодежной команды "Реала" и уступил место на фланге другому игроку.

В этом сезоне Тобиас провел за молодежные команды "Реала" 40 матчей и отдал 5 результативных передач.