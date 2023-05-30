Реал вернет Винисиуса Тобиаса Шахтеру
В мадридском клубе считают, что 10 млн евро - большая цена за игрока
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19-летний бразильский защитник "
Как сообщается France RMCF, стоимость выкупа контракта игрока составляет 10 млн евро, и в в "Реале" считают, что бразилец не стоит таких денег.
Напомним, что в последнее время Тобиас выпал из основной обоймы молодежной команды "Реала" и уступил место на фланге другому игроку.
В этом сезоне Тобиас провел за молодежные команды "Реала" 40 матчей и отдал 5 результативных передач.
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