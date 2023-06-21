Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Педриньо остается в аренде в Бразилии
Хавбек не хочет возвращаться в Украину
Фото: atletico.com.br
Вингер "
Как сообщает Globoesporte, клубы договорились о продлении аренды игрока, согласно которому Педриньо будет играть за "петушков" до июня 2024 года.
25-летний бразилец перебрался в "Атлетико Минейро" в июле минувшего года, не пожелав играть за "Шахтер" после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.
Контракт бразильца с "Шахтером" действует до 30 июня 2025 года.
В составе бразильского клуба Педриньо провел 18 матчей и отметился 1 ассистом.
Популярное сейчас
- Россияне готовятся к эвакуации на случай прорыва ВСУ – у коллаборационистов паника
- Домучили Мальту, Буяльский - непризнанный гений, Украина на молодежном Евро
- Ротаню приготовиться: против Украины U-21 сыграет лучший хорват своего поколения
- Первый вице-президент УАФ: За Павелко готовы выступить поручителями Блохин, Беланов, Ротань, Монзуль
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО