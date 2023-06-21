Педриньо остается в аренде в Бразилии

Вингер " Шахтера " Педриньо, который сейчас играет в аренде в "Атлетико Минейро", продолжит выступления в Бразилии.

Как сообщает Globoesporte, клубы договорились о продлении аренды игрока, согласно которому Педриньо будет играть за "петушков" до июня 2024 года.

25-летний бразилец перебрался в "Атлетико Минейро" в июле минувшего года, не пожелав играть за "Шахтер" после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.

Контракт бразильца с "Шахтером" действует до 30 июня 2025 года.

В составе бразильского клуба Педриньо провел 18 матчей и отметился 1 ассистом.