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Педриньо остается в аренде в Бразилии

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Педриньо остается в аренде в Бразилии

Фото: atletico.com.br

Новина українською

Вингер "Шахтера" Педриньо, который сейчас играет в аренде в "Атлетико Минейро", продолжит выступления в Бразилии.

Как сообщает Globoesporte, клубы договорились о продлении аренды игрока, согласно которому Педриньо будет играть за "петушков" до июня 2024 года.

25-летний бразилец перебрался в "Атлетико Минейро" в июле минувшего года, не пожелав играть за "Шахтер" после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.

Контракт бразильца с "Шахтером" действует до 30 июня 2025 года.

В составе бразильского клуба Педриньо провел 18 матчей и отметился 1 ассистом.

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В статье: Шахтер (Донецк) Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) Педриньо
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Источник:
Globoesporte

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