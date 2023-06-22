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Официально. Шабанов стал игроком Полесья
Защитник возвращается в УПЛ
Фото: ФК Полісся
Украинский защитник Артем Шабанов возвращается в чемпионат Украины. 31-летний центрбек стал игроком "Полесья", сообщает официальный сайт житомирян.
Футболист подписал двухлетний контракт с житомирским клубом.
Шабанов имеет значительный опыт выступлений в УПЛ и в Европе. В Украине футболист выступал за "Волынь, "Олимпик" и киевское "Динамо". За границей Артем защищал цвета "Легии" и "Фехервара".
За венгерский клуб Шабанов играл с февраля 2022 года. С тех пор он провел 22 матча и отличился лишь одним ассистом. В футболке "Динамо" дважды становился обладателем Суперкубка Украины и однажды Кубка страны. В 2021 году вместе с "Легией" завоевал титул Чемпиона Польши.
Центральный защитник вызывался в ряды национальной сборной Украины и дважды выходил на поле в сине-желтой футболке: в матчах против Словакии в 2017 и Эстонии в 2019 годах.
Напомним, что по итогам кампании-2022/23 "Полесья" выиграло чемпионат Первой лиги и в следующем сезоне будет выступать в УПЛ.
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