Официально. Шабанов стал игроком Полесья

Украинский защитник Артем Шабанов возвращается в чемпионат Украины. 31-летний центрбек стал игроком "Полесья", сообщает официальный сайт житомирян.

Футболист подписал двухлетний контракт с житомирским клубом.

Шабанов имеет значительный опыт выступлений в УПЛ и в Европе. В Украине футболист выступал за "Волынь, "Олимпик" и киевское "Динамо". За границей Артем защищал цвета "Легии" и "Фехервара".

За венгерский клуб Шабанов играл с февраля 2022 года. С тех пор он провел 22 матча и отличился лишь одним ассистом. В футболке "Динамо" дважды становился обладателем Суперкубка Украины и однажды Кубка страны. В 2021 году вместе с "Легией" завоевал титул Чемпиона Польши.

Центральный защитник вызывался в ряды национальной сборной Украины и дважды выходил на поле в сине-желтой футболке: в матчах против Словакии в 2017 и Эстонии в 2019 годах.

Напомним, что по итогам кампании-2022/23 "Полесья" выиграло чемпионат Первой лиги и в следующем сезоне будет выступать в УПЛ.