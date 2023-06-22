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Ворскла продлила контракт с одним из лидеров команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр Скляр остается в Полтаве

Ворскла продлила контракт с одним из лидеров команды

vorskla.com.ua

Новина українською

"Ворскла" продлила контракт с одним из лидеров команды - Александром Скляром.

Точные условия договора клуб не раскрывает, но сообщает что контракт "долгосрочный".

Хавбек пришел в "Ворсклу" в 2012 году и с того момента 32-летний футболист провел 238 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и совершил 19 ассистов.

"Впереди много тяжелой, но интересной работы, которую нужно делать качественно. Скоро наш очередной европоход, где попытаемся использовать свои умения и опыт, чтобы пройти дальше. Спасибо руководителям за доверие, болельщикам за поддержку, а ВСУ за возможность заниматься любимым делом. Победим!", – резюмировал Александр Скляр.

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В статье: Ворскла (Полтава) Александр Скляр
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Источник:
ФК Ворскла

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