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Ворскла продлила контракт с одним из лидеров команды
Александр Скляр остается в Полтаве
vorskla.com.ua
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Точные условия договора клуб не раскрывает, но сообщает что контракт "долгосрочный".
Хавбек пришел в "Ворсклу" в 2012 году и с того момента 32-летний футболист провел 238 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и совершил 19 ассистов.
"Впереди много тяжелой, но интересной работы, которую нужно делать качественно. Скоро наш очередной европоход, где попытаемся использовать свои умения и опыт, чтобы пройти дальше. Спасибо руководителям за доверие, болельщикам за поддержку, а ВСУ за возможность заниматься любимым делом. Победим!", – резюмировал Александр Скляр.
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