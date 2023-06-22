" Ворскла " продлила контракт с одним из лидеров команды - Александром Скляром.

Точные условия договора клуб не раскрывает, но сообщает что контракт "долгосрочный".

Хавбек пришел в "Ворсклу" в 2012 году и с того момента 32-летний футболист провел 238 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и совершил 19 ассистов.