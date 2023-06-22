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Официально. Заря получила техпоражение в матче с Минаем за несанкионированную замену Мишнева

Премьер-лига
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КДК записал техпоражение Заре

Официально. Заря получила техпоражение в матче с Минаем за несанкионированную замену Мишнева

Скриншот: канал Зари на YouTube

Новина українською

КДК УАФ засчитал луганской "Заре" техническое поражение (0:3) в матче 30-го тура УПЛ против "Миная".

Решение уже опубликовано в протоколе матча на сайте УПЛ.

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Напомним, что техпоражение было засчитано луганчанам из-за того, что на замену в этом матче вышел хавбек Дмитрий Мишнев, которого не былов заявке на поединок.

"Заря" изначально выиграла тот поединок со счетом 3:0.

Таким образом, благодаря этой победе "Минай" поднялся с 10-го места на 8-е в итоговой таблице УПЛ, обойдя "Колос" и "Черноморец". "Заря" так и осталась на 3-м месте.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Мишнёв ФК Минай
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Источник:
УПЛ

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