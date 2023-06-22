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Официально. Заря получила техпоражение в матче с Минаем за несанкионированную замену Мишнева
КДК записал техпоражение Заре
Скриншот: канал Зари на YouTube
КДК УАФ засчитал луганской "
Решение уже опубликовано в протоколе матча на сайте УПЛ.
Напомним, что техпоражение было засчитано луганчанам из-за того, что на замену в этом матче вышел хавбек Дмитрий Мишнев, которого не былов заявке на поединок.
"Заря" изначально выиграла тот поединок со счетом 3:0.
Таким образом, благодаря этой победе "Минай" поднялся с 10-го места на 8-е в итоговой таблице УПЛ, обойдя "Колос" и "Черноморец". "Заря" так и осталась на 3-м месте.
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