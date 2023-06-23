Хобленко: Скучал по Кривбассу. Надеюсь получить шанс от Вернидуба

Нападающий "Кривбасса" Алексей Хобленко поделился своими мыслями о возвращении из аренды из львовских "Карпат" и о первой тренировке после отпуска уже в составе красно-белых.

- Алексей, с возвращением в Кривой Рог. Какие первые эмоции?

- Скучал по "Кривбассу", честно скажу. Первый день снова с командой, есть немного ностальгии. Очень рад видеть коллектив, поэтому все хорошо. Буду добросовестно тренироваться, чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Закладывал ли фундамент перед сборами в отпуске? Да, у меня всегда активный отпуск. Поддерживал форму.

- Какую задачу ставишь перед собой после возвращения?

- Прежде всего - это набрать форму. Надеюсь хорошо себя проявить и получить шанс от Юрия Вернидуба. На футбольном поле сделаю все от себя зависящее, чтобы показать свои лучшие стороны.

- Следил за выступлением "Кривбасса" во втором круге УПЛ?

- Да, очень рад за ребят, что они вышли из такой непростой ситуации и боролись за место в еврокубках. Смотрел игру с "Днепром-1", болел за нашу команду. Что ж, это только первый сезон в УПЛ. Уверен, в этом все сложится для "Кривбасса" лучше, - рассказал Хобленко.