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Хобленко: Скучал по Кривбассу. Надеюсь получить шанс от Вернидуба

Премьер-лига
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Вторую половину сезона форвард провел в аренде в "Карпатах"

Хобленко: Скучал по Кривбассу. Надеюсь получить шанс от Вернидуба

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Алексей Хобленко поделился своими мыслями о возвращении из аренды из львовских "Карпат" и о первой тренировке после отпуска уже в составе красно-белых.

- Алексей, с возвращением в Кривой Рог. Какие первые эмоции?

- Скучал по "Кривбассу", честно скажу. Первый день снова с командой, есть немного ностальгии. Очень рад видеть коллектив, поэтому все хорошо. Буду добросовестно тренироваться, чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Закладывал ли фундамент перед сборами в отпуске? Да, у меня всегда активный отпуск. Поддерживал форму.

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- Какую задачу ставишь перед собой после возвращения?

- Прежде всего - это набрать форму. Надеюсь хорошо себя проявить и получить шанс от Юрия Вернидуба. На футбольном поле сделаю все от себя зависящее, чтобы показать свои лучшие стороны.

- Следил за выступлением "Кривбасса" во втором круге УПЛ?

- Да, очень рад за ребят, что они вышли из такой непростой ситуации и боролись за место в еврокубках. Смотрел игру с "Днепром-1", болел за нашу команду. Что ж, это только первый сезон в УПЛ. Уверен, в этом все сложится для "Кривбасса" лучше, - рассказал Хобленко.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко
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Источник:
fckryvbas.com

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