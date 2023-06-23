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СМИ: Три клуба УПЛ против создания единого телепула
Це ж було вже
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
В пятницу, 23 июня представители клубов украинской Премьер-лиги собрались в Доме футбола, чтобы обсудить ряд важных вопросов, в частности и создание единого телевизионного пула. Однако не все пришли к компромиссу.
Как сообщает ТаТоТаке, против создания платформы УПЛ-ТВ пока выступают 3 клуба. "Днепр-1" категорически против этой идеи. Аргумент - действующий контракт с медиахолдингом 1+1.
"Динамо" и "Заря" поддерживают сторону днепровского клуба. "Верес" не против объединения клубов в телепул. Но ровенчане не одобряют реализацию УПЛ-ТВ в той форме, которая предлагается сейчас.
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