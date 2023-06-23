СМИ: Три клуба УПЛ против создания единого телепула

В пятницу, 23 июня представители клубов украинской Премьер-лиги собрались в Доме футбола, чтобы обсудить ряд важных вопросов, в частности и создание единого телевизионного пула. Однако не все пришли к компромиссу.

Как сообщает ТаТоТаке, против создания платформы УПЛ-ТВ пока выступают 3 клуба. "Днепр-1" категорически против этой идеи. Аргумент - действующий контракт с медиахолдингом 1+1.

"Динамо" и "Заря" поддерживают сторону днепровского клуба. "Верес" не против объединения клубов в телепул. Но ровенчане не одобряют реализацию УПЛ-ТВ в той форме, которая предлагается сейчас.