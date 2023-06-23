  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Три клуба УПЛ против создания единого телепула
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Три клуба УПЛ против создания единого телепула

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Це ж було вже

СМИ: Три клуба УПЛ против создания единого телепула

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

В пятницу, 23 июня представители клубов украинской Премьер-лиги собрались в Доме футбола, чтобы обсудить ряд важных вопросов, в частности и создание единого телевизионного пула. Однако не все пришли к компромиссу.

Как сообщает ТаТоТаке, против создания платформы УПЛ-ТВ пока выступают 3 клуба. "Днепр-1" категорически против этой идеи. Аргумент - действующий контракт с медиахолдингом 1+1.

"Динамо" и "Заря" поддерживают сторону днепровского клуба. "Верес" не против объединения клубов в телепул. Но ровенчане не одобряют реализацию УПЛ-ТВ в той форме, которая предлагается сейчас.

Читайте такжеВ новом сезоне планируется проведение розыгрыша Кубка Украины
По теме
yellow-arrow
Полузащитник Кривбасса: Настроены с новыми силами готовиться к сезону
yellow-arrow
Динамо озвучило планы подготовки к новому сезону: известны первые соперники
yellow-arrow
Хобленко: Скучал по Кривбассу. Надеюсь получить шанс от Вернидуба
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Верес (Ровно) СК Днепр-1 УПЛ ТВ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fanatSD (донецк)
23.06.2023 в 14:21
на арене всё те же.как всегда против суркисня,КАЛОмойский и т.д.никакого телепула видимо не будет
Ответить
0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
23.06.2023 в 14:10
Нічого зайвого! Лише бізнес Латентний чи прихований бос Д1 має аж дві одинички, навіщо йому ще у щось вкладати гроші ДК теж на 1+1 більше ніж в єдиному заробить... Так що байка "лебедь раком щуку" повторюється! Хоч чемпіонат один, інтереси клубів трошечки... забагато різні.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде