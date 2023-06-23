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Не Гочолеишвили единым. Кипрский клуб интересуется еще одним игроком Шахтера
В сезоне-2022/23 он играл в аренде в Бельгии
Фото: Instagram
Защитник "Шахтера" Александр Драмбаев может продолжить карьеру на Кипре. Футболист попал в сферу интересов "Аполлона" из города Лимасол, сообщает Kerkida.net.
Прошлый сезон украинец провел на правах аренды в бельгийском "Зюлте-Варегеме". У бельгийцев есть право выкупа игрока, но пока что клуб этим не воспользовался.
На счету Драмбаева 1 гол и 1 результативная передача 25 матчах во всех турнирах в кампании-2022/23. Его контракт с "Шахтером", согласно данным Transfermarkt рассчитан до лета 2024 года.
Ранее была информация, что "Аполлон" заинтересован в услугах грузинского защитника "Шахтера" Георги Гочолеишвили.
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