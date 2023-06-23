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Не Гочолеишвили единым. Кипрский клуб интересуется еще одним игроком Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

В сезоне-2022/23 он играл в аренде в Бельгии

Не Гочолеишвили единым. Кипрский клуб интересуется еще одним игроком Шахтера

Фото: Instagram

Новина українською

Защитник "Шахтера" Александр Драмбаев может продолжить карьеру на Кипре. Футболист попал в сферу интересов "Аполлона" из города Лимасол, сообщает Kerkida.net.

Прошлый сезон украинец провел на правах аренды в бельгийском "Зюлте-Варегеме". У бельгийцев есть право выкупа игрока, но пока что клуб этим не воспользовался.

На счету Драмбаева 1 гол и 1 результативная передача 25 матчах во всех турнирах в кампании-2022/23. Его контракт с "Шахтером", согласно данным Transfermarkt рассчитан до лета 2024 года.

Ранее была информация, что "Аполлон" заинтересован в услугах грузинского защитника "Шахтера" Георги Гочолеишвили.

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В статье: Шахтер (Донецк) Зюлте-Варегем Александр Драмбаев Аполлон (Лимассол)
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Источник:
Kerkida.net

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