Пятов получил тренерский диплом категории B

38-летний голкипер "Шахтера" Андрей Пятов отучился на тренерских курсах и получил свой первый тренерский диплом, категории "B".

Диплом категории "В" дает право его обладателю работать помощником главного тренера в командах Первой и Второй лиг, а также в аматорском чемпионате.

"Первый пошел. Первый диплом по тренерству. Любовь к футболу в крови. Опыт нужно учиться использовать с пользой для следующих поколений. Обучение продолжается", - написал Пятов.

Напомним, что контракт кипера с "Шахтером" истекает 30 июня. Сам игрок заявлял, что пока не планирует вешать перчатки на гвоздь и еще готов поиграть год-два.