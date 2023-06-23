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Пятов получил тренерский диплом категории B
Кипер Шахтера отучился на курсах УАФ
instagram.com/piat30
38-летний голкипер "Шахтера"
Диплом категории "В" дает право его обладателю работать помощником главного тренера в командах Первой и Второй лиг, а также в аматорском чемпионате.
"Первый пошел. Первый диплом по тренерству.
Любовь к футболу в крови. Опыт нужно учиться использовать с пользой для следующих поколений.
Обучение продолжается", - написал Пятов.
Напомним, что контракт кипера с "Шахтером" истекает 30 июня. Сам игрок заявлял, что пока не планирует вешать перчатки на гвоздь и еще готов поиграть год-два.
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