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Семенов вернулся в основную группу Кривбасса

Премьер-лига
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Игрок длительное время восстанавливается после травмы

Семенов вернулся в основную группу Кривбасса

Фото: ФК Кривбас

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"Кривбасс" с 23 июня присоединился к двухразовым тренировкам. Первые три дня первого летнего учебно-тренировочного сбора команда тренировалась во втягивающем режиме плюс группами проходила медобследование, сообщает клубная прессслужба.

С 23 июня на полях Академии "Кривбасс" впервые на сборе состоялись две тренировки красно-белых: утренняя и вечерняя. Футболисты поработали как физически, так и с мячами. Уровень нагрузок потихоньку увеличивается.

Продолжают работать с главной командой футболисты U-19: защитник Владимир Виливальд и полузащитник Арсений Килев. В общей группе тренируется Дмитрий Семенов, долгое время проходивший восстановление после травмы. Криворожцы готовятся к первому контрольному матчу межсезонья.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Дмитрий Семенов
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