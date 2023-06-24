Семенов вернулся в основную группу Кривбасса

"Кривбасс" с 23 июня присоединился к двухразовым тренировкам. Первые три дня первого летнего учебно-тренировочного сбора команда тренировалась во втягивающем режиме плюс группами проходила медобследование, сообщает клубная прессслужба.

С 23 июня на полях Академии "Кривбасс" впервые на сборе состоялись две тренировки красно-белых: утренняя и вечерняя. Футболисты поработали как физически, так и с мячами. Уровень нагрузок потихоньку увеличивается.

Продолжают работать с главной командой футболисты U-19: защитник Владимир Виливальд и полузащитник Арсений Килев. В общей группе тренируется Дмитрий Семенов, долгое время проходивший восстановление после травмы. Криворожцы готовятся к первому контрольному матчу межсезонья.