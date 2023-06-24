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Шабанов: Если бы Полесье было автомобилем, то это был Мерседес
Вот такая оценка от защитника
ФК Полісся/Автор невідомий
Новичок "Полесье" Артем Шабанов рассказал, как оценивает житомирскую команду:
“ - Как ты думаешь, как "Полесье" вольется в элитный футбольный дивизион страны в этом сезоне?
- Сейчас сложно о чем-то говорить, потому что только закончился отпуск и все в разных кондициях. Возможно, на следующих выборах я смогу точнее сказать и более уверенно ответить на этот вопрос. Сейчас мы много бегаем, много работаем и трудно что-то спрогнозировать.
- Если бы ФК "Полесье" был автомобилем, то какой марки?
- Не знаю, это довольно трудный вопрос. Давайте это будет Mercedes. Потому что мне нравится эта машина”, - сказал Шабанов.
Напомним, что защитник присоединился к "Полесью" на правах свободного агента, подписав контракт на два года.
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