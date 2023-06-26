Динамо хочет избавиться от Кендзеры. Агенты предложили игрока Фрозиноне

29-летний защитник " Динамо " Томаш Кендзера, который вторую половину сезона 2022/23 провел в ПАОКе, этим летом может окончательно покинуть киевский клуб.

Как стало известно "Футбол 24", киевляне намерены найти новый клуб для поляка.

Главная причина – большая заработная плата поляка (850 тысяч евро в год), а также год до завершения сотрудничества с киевлянами.

Отмечается, что агенты Кендзеры предложили своего клиента новичку Серии А "Фрозиноне", поскольку Томаш не желает отправляться в Польшу в аренду. "Динамо" же через своих клиентов попытается устроить защитника в Турции или Кипре.

Добавим, что Кендзера сыграл за ПАОК 10 матчей после прихода с "Динамо" в январе этого года, отличившись 1 голом.