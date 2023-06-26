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Динамо хочет избавиться от Кендзеры. Агенты предложили игрока Фрозиноне

Премьер-лига
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Главная причина – большая заработная плата поляка

Динамо хочет избавиться от Кендзеры. Агенты предложили игрока Фрозиноне

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

29-летний защитник "Динамо" Томаш Кендзера, который вторую половину сезона 2022/23 провел в ПАОКе, этим летом может окончательно покинуть киевский клуб.

Как стало известно "Футбол 24", киевляне намерены найти новый клуб для поляка.

Главная причина – большая заработная плата поляка (850 тысяч евро в год), а также год до завершения сотрудничества с киевлянами.

Отмечается, что агенты Кендзеры предложили своего клиента новичку Серии А "Фрозиноне", поскольку Томаш не желает отправляться в Польшу в аренду. "Динамо" же через своих клиентов попытается устроить защитника в Турции или Кипре.

Добавим, что Кендзера сыграл за ПАОК 10 матчей после прихода с "Динамо" в январе этого года, отличившись 1 голом.

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В статье: Динамо (Киев) Томаш Кендзёра Фрозиноне
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Источник:
football24

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