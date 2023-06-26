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Динамо хочет избавиться от Кендзеры. Агенты предложили игрока Фрозиноне
Главная причина – большая заработная плата поляка
Фото: fcdynamo.kiev.ua
29-летний защитник "
Как стало известно "Футбол 24", киевляне намерены найти новый клуб для поляка.
Главная причина – большая заработная плата поляка (850 тысяч евро в год), а также год до завершения сотрудничества с киевлянами.
Отмечается, что агенты Кендзеры предложили своего клиента новичку Серии А "Фрозиноне", поскольку Томаш не желает отправляться в Польшу в аренду. "Динамо" же через своих клиентов попытается устроить защитника в Турции или Кипре.
Добавим, что Кендзера сыграл за ПАОК 10 матчей после прихода с "Динамо" в январе этого года, отличившись 1 голом.
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