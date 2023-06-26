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Беседин может вернуться к тренировкам уже в этом месяце
Травма игрока оказалась не столь серьезной
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Травма форварда "
Как сообщает "ТоТаТаке", подозрение на повреждение крестообразных связок не подтвердилась – у форварда диагностирован надрыв боковой связки колена.
На данный момент он проходит реабилитацию в Киеве и, по прогнозам медиков, сможет начать тренировку уже в этом месяце.
Также отмечается, что контракт Артема с "Динамо" действует еще полтора года, однако уже сейчас им интересуются другие клубы, в том числе из Украины.
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