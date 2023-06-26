Беседин может вернуться к тренировкам уже в этом месяце

Травма форварда " Динамо " Артема Беседина, полученная в конце мая в одном из матчей за "Омонию" оказалась не столь серьезной, как это предполагалась изначально.

Как сообщает "ТоТаТаке", подозрение на повреждение крестообразных связок не подтвердилась – у форварда диагностирован надрыв боковой связки колена.

На данный момент он проходит реабилитацию в Киеве и, по прогнозам медиков, сможет начать тренировку уже в этом месяце.

Также отмечается, что контракт Артема с "Динамо" действует еще полтора года, однако уже сейчас им интересуются другие клубы, в том числе из Украины.