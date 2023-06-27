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Директор Днепра-1: Имеет человек право раздать футбольные пакеты бесплатно? Он заплатил свои деньги, как и Ахметов заплатил за продуктовые наборы

Премьер-лига
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Из Днепра-1 ответили в адрес Шахтера

Директор Днепра-1: Имеет человек право раздать футбольные пакеты бесплатно? Он заплатил свои деньги, как и Ахметов заплатил за продуктовые наборы

Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол

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Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман ответил директору по стратегическому развитию и коммуникациям "Шахтера" Юрию Свиридову, который заявил, что трансляции УПЛ не должны быть бесплатными.

"Может, и не стоило отвечать, но ладно уж.

Почти каждый день вижу рекламу. Рекламу!!! Ринат Ахметов раздает продуктовые наборы стоимостью 1000, 1500 или 2000 гривен. Ну, молодец, раздает бесплатно, не берет с людей условные 50-100 гривен за упаковку.

Тут ТВ-продукт. И один человек хочет тихо, без реклам, без надписи на бордах и на стадионах, без шума и пыли заплатить за 300-400 тысяч населения деньги.

Ну, имеет человек право раздать эти свои футбольные пакеты бесплатно? Он заплатил свои деньги, как и Ринат заплатил за продуктовые наборы, только заплатил за 45 матчей, что тут обсуждать?

Вхождение в ТВ-пул, системность, беттинговые права, единая картинка на ТВ - это другое. Тут согласен, можно садиться и разговаривать", - написал Фридман в комментарии к посту Свиридова.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Юрий Свиридов телепул
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