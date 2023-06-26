Директор Шахтера - о трансляциях УПЛ: Связывать бесплатность и войну – это очень опасная риторика

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям "Шахтера" Юрий Свиридов ответил коммерческому директору "Днепра-1" Вячеславу Фридману, который сказал, что во время войны матчи УПЛ нужно показывать бесплатно.

"Во-первых, любая страна заботится о благосостоянии и состоятельности своего населения. Одним из показателей успешности экономики, кроме средней зарплаты, является валовой внутренний продукт, состоящий из доходов всех отраслей экономики. Когда мы говорим о том, что что-то должно быть бесплатным, нужно отдавать себе отчет, что экономически государству не выгодно иметь направления, ничего не дающие ВВП.

Во-вторых, и до войны, и во время, и после вы почти не найдете товаров, услуг, которые можно получить без оплаты. Мы недавно спросили у болельщиков их мнение о стоимости платных трансляций. Ответили более 15 000 фанатов и указали стоимость от 50 до 150 грн. Скажите, пожалуйста, уважаемый господин Вячеслав, могут ли все эти люди еженедельно получать бесплатно, например, топливо для автомобилей, бокал пива или услуги мобильной связи? Бесплатно, потому что война? Согласитесь, что нет.

В-третьих, связывать бесплатность и войну – это очень опасная риторика, ведь формируется ассоциация, что на следующий день после завершения войны придется уже платить. И это не приближающий популизм, а отдаляющий нас от победы.

Поэтому я считаю, что футбол должен быть платным. Чтобы болельщики платили за просмотр футбола, как они это делают, например, на стадионах, покупая билеты. Чтобы клубы зарабатывали средства, а не получали субсидии владельцев из любой другой отрасли и покрывали свои расходы по операционной деятельности и инвестициям в инфраструктуру, детские академии и т.д. И это утверждалось еще до полномасштабного вторжения. А во время войны вообще крайне важно, чтобы работала экономика, содержались имеющиеся и создавались новые рабочие места, уплачивались налоги, рос ВВП.

Мы должны избавиться от всего бесплатного как постсоветской заразы, которая не дает нам успешно развиваться и тянет страну в прошлое. Рыночная экономика – это механизм построения свободной конкуренции, в том числе за деньги потребителя. Если мы проигрываем эту конкуренцию, мы увидим это. Но я убежден, что УПЛ ТВ и платная модель, созданная по европейским образцам, единственный правильный концепт трансляций матчей УПЛ. И мы будем работать над ним, чтобы сделать наш клубный футбол более конкурентоспособным, более качественным, современным и привлекательным для болельщиков и полезным и целесообразным для государства", – написал Свиридов.