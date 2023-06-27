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Бразильский игрок вернулся в Колос

Премьер-лига
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До этого он был в арендах в разных клубах

Бразильский игрок вернулся в Колос

Фото: ФК Колос

Новина українською

Бразильский атакующий полузащитник Диего Сантос вернулся в "Колос". Он уже успел сыграть вчера один тайм в контрольном матче против "Нивы" из Бузовой (1:0).

Диего покинул Ковалевку после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и за это время выступал на правах аренды в польской "Ягеллонии", венгерском клубе "Залаэгерсег" и азербайджанском ФК "Сумгаит".

В новом сезоне Диего будет играть за "хлеборобов" под №11 номером.

Напомним, Сантос стал игроком "Колоса" летом 2021 года, когда перешел из белорусского "Витебска". На его счету 1 гол в 13 матчах за ковалевцев во всех турнирах. Его контракт с украинским клубом действует до 30 июня 2024 года.

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В статье: Колос (Ковалевка) Диего Сантос
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Источник:
koloskovalivka

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