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Бразильский игрок вернулся в Колос
До этого он был в арендах в разных клубах
Фото: ФК Колос
Бразильский атакующий полузащитник Диего Сантос вернулся в "Колос". Он уже успел сыграть вчера один тайм в контрольном матче против "Нивы" из Бузовой (1:0).
Диего покинул Ковалевку после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и за это время выступал на правах аренды в польской "Ягеллонии", венгерском клубе "Залаэгерсег" и азербайджанском ФК "Сумгаит".
В новом сезоне Диего будет играть за "хлеборобов" под №11 номером.
Напомним, Сантос стал игроком "Колоса" летом 2021 года, когда перешел из белорусского "Витебска". На его счету 1 гол в 13 матчах за ковалевцев во всех турнирах. Его контракт с украинским клубом действует до 30 июня 2024 года.
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