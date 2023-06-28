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Хавбек Кривбасса может перейти в ЛНЗ

Премьер-лига
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Недавно он продлил контракт с криворожским клубом

Хавбек Кривбасса может перейти в ЛНЗ

fckryvbas.com

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака может перейти в ЛНЗ. Об этом сообщает Sport Arena.

Интересно, что в начале месяца 28-летний хавбек подписал новый контракт с криворожским клубом на один сезон.

В минувшей кампании Задерака сыграл 26 матчей за "Кривбасс", в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

"Кривбасс" занял седьмое место в УПЛ в сезоне-2022/23. ЛНЗ в прошлом сезоне занял итоговое третье место в Чемпионской группе Первой лиги, а по сумме двух матчей плей-офф за право выступать в УПЛ обыграл "Ингулец" (1:1, 2:1).

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Максим Задерака ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Sport Arena

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