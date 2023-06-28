Андрею Пятову – 39: что вы знаете о карьере украинского вратаря? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 28 июня, отмечает свое 39-летие вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов, который за "горняков" выступает более 15 лет.

По этому поводу мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните карьеру голкипера, пройдя наш квиз.