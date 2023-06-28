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Андрею Пятову – 39: что вы знаете о карьере украинского вратаря? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
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Андрею Пятову – 39: что вы знаете о карьере украинского вратаря? Квиз от UA-Футбол

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 28 июня, отмечает свое 39-летие вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов, который за "горняков" выступает более 15 лет.

По этому поводу мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните карьеру голкипера, пройдя наш квиз.

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В статье: Андрей Пятов квиз от UA-Футбол
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