Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Андрею Пятову – 39: что вы знаете о карьере украинского вратаря? Квиз от UA-Футбол
Делитесь результатами в комментариях
Сегодня, 28 июня, отмечает свое 39-летие вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов, который за "горняков" выступает более 15 лет.
По этому поводу мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните карьеру голкипера, пройдя наш квиз.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Они много атаковали". Форвард сборной Испании U-21 оценил ничью с Украиной
- УЕФА назвал лучшего игрока матча Испания – Украина
- Ни одного танка, но более 900 убитых оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 27 июня
- СМИ назвали зарплату Ярмоленко в Динамо – она такая же, как у Луческу
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО
- Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн