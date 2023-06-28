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Ротань хочет в Александрию вингера Шахтера и хавбека Днепра-1
Тренер знает возможности игроков по молодежной сборной
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
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В этих футболистах заинтересован главный тренер "горожан" Руслан Ротань, который хорошо знает их возможности по совместной работе в молодежной сборной Украины.
Назаренко в прошлом сезоне провел 31 матч, оформив гол и 4 ассиста. Контракт вингера с СК "Днепр-1" рассчитан только до конца года.
У Топалова 13 матчей и один гол в минувшем сезоне. Его судьба в "Шахтере" определится после первого сбора с новым тренером.
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