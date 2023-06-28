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Ротань хочет в Александрию вингера Шахтера и хавбека Днепра-1

Премьер-лига
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Тренер знает возможности игроков по молодежной сборной

Ротань хочет в Александрию вингера Шахтера и хавбека Днепра-1

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

Новина українською

"Александрия" намерена подписать двух игроков – хавбека Александра Назаренко из "Днепра-1" и вингера Дмитрия Топалова из "Шахтера".

В этих футболистах заинтересован главный тренер "горожан" Руслан Ротань, который хорошо знает их возможности по совместной работе в молодежной сборной Украины.

Назаренко в прошлом сезоне провел 31 матч, оформив гол и 4 ассиста. Контракт вингера с СК "Днепр-1" рассчитан только до конца года.

У Топалова 13 матчей и один гол в минувшем сезоне. Его судьба в "Шахтере" определится после первого сбора с новым тренером.

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В статье: Руслан Ротань Шахтер (Донецк) ФК Александрия СК Днепр-1 Дмитрий Топалов Александр Назаренко
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Источник:
football24

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