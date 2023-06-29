Вьюнником интересуются в Чехии и Швейцарии

Нападающий " Шахтера " и молодежной сборной Украины Богдан Вьюник находится в сфере интересов ряда иностранных команд.

Среди них – швейцарские "Янг Бойз", "Санкт-Галлен", "Люцерн" и чешское "Динамо Будейовице".

Чешский коллектив даже вышел на горняков с официальным предложением арендовать 21-летнего форварда с правом дальнейшего выкупа.

Напомним, что последним клубом Вьюника был австрийский "Грацер", за который он выступал с февраля 2022 года на правах аренды. За ГАК нападающий сыграл в 14 матчах, в которых отличился голом и ассистом.