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Вьюнником интересуются в Чехии и Швейцарии

Премьер-лига
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Прошлый сезон форвард провел в аренде в Австрии

Вьюнником интересуются в Чехии и Швейцарии

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Нападающий "Шахтера" и молодежной сборной Украины Богдан Вьюник находится в сфере интересов ряда иностранных команд.

Среди них – швейцарские "Янг Бойз", "Санкт-Галлен", "Люцерн" и чешское "Динамо Будейовице".

Чешский коллектив даже вышел на горняков с официальным предложением арендовать 21-летнего форварда с правом дальнейшего выкупа.

Напомним, что последним клубом Вьюника был австрийский "Грацер", за который он выступал с февраля 2022 года на правах аренды. За ГАК нападающий сыграл в 14 матчах, в которых отличился голом и ассистом.

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В статье: Шахтер (Донецк) Богдан Вьюнник
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Источник:
Football Hub

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