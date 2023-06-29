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Евгений Пасич: С Панатинаикосом будет тяжело
Днепряне начали предсезонную подготовку
scdnipro1.com.ua
Защитник "Днепра-1" Евгений Пасич прокомментировал итоги первого спарринга днепрян, в котором спортклубовцы
- Эмоции после игры положительные. Немножко у нас была нехватка, но будем над этим работать.
– В первом тайме рядом с тобой играла большая группа молодых футболистов. Как тебе эти ребята?
– Они неплохо выглядят, но им нужно добавлять, быстрее двигать мяч, ведь в УПЛ все делается гораздо быстрее. В первую очередь и в мышлении, и в передвижении мяча.
– Но ведь перспектива есть?
– Конечно, есть. Всегда есть перспектива, но надо работать и добавлять на тренировках.
– Десять дней команда работает на собрании. Какие впечатления? Насколько тяжело?
– Впечатления положительные и не скажу, что очень тяжело, но все же всегда лучше играть, чем бегать.
– Как тебе жеребьевка в Лиге Чемпионов для днепрян?
– "Панатинаикос" – очень хорошая команда. Думаю, что будет тяжело.
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