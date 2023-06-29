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Евгений Пасич: С Панатинаикосом будет тяжело

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне начали предсезонную подготовку

Евгений Пасич: С Панатинаикосом будет тяжело

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Защитник "Днепра-1" Евгений Пасич прокомментировал итоги первого спарринга днепрян, в котором спортклубовцы разгромили аматорский коллектив из Закарпатья "Севлюш" (5:0).

- Эмоции после игры положительные. Немножко у нас была нехватка, но будем над этим работать.

– В первом тайме рядом с тобой играла большая группа молодых футболистов. Как тебе эти ребята?

– Они неплохо выглядят, но им нужно добавлять, быстрее двигать мяч, ведь в УПЛ все делается гораздо быстрее. В первую очередь и в мышлении, и в передвижении мяча.

– Но ведь перспектива есть?

– Конечно, есть. Всегда есть перспектива, но надо работать и добавлять на тренировках.

– Десять дней команда работает на собрании. Какие впечатления? Насколько тяжело?

– Впечатления положительные и не скажу, что очень тяжело, но все же всегда лучше играть, чем бегать.

– Как тебе жеребьевка в Лиге Чемпионов для днепрян?

– "Панатинаикос" – очень хорошая команда. Думаю, что будет тяжело.

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В статье: Евгений Пасич СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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