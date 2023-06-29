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Дебютант УПЛ официально объявил о подписании лидера Вереса
Контракт по системе 2+1
Фото: ЛНЗ
Черкасский "ЛНЗ" на своем сайте объявил о переходе полузащитника Геннадия Пасича.
Соглашение с 29-летним хавбеком рассчитано на два года. Также в документе предусмотрена опция продления еще на сезон, сообщает клубная пресс-служба.
Предыдущим клубом Пасича был "Верес", в составе которого он в общей сложности сыграл 94 матча, забил 14 голов и выполнил 12 ассистов.
Ранее Telegram-канал ТаТоТаке сообщал, что ровенский клуб получит компенсацию за трансфер 100 тысяч евро. По данным Transfermarkt, Геннадий перешел в новый клуб в статусе свободного агента.
Напомним, в течение карьеры Пасич также выступал за ФК "Днепр", ахтырский "Нефтяник", донецкий "Олимпик" и львовские "Карпаты".
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