Заря продлила контракт с Бутко – подобный сценарий ожидает и Чурко

"Заря" продлила контракт с защитником Богданом Бутко, сообщает ТаТоТаке. Срок действия нового соглашения не называется.

По информации источника, вслед за 32-летним футболистом в клубе ожидается продления договора с Владиславом Чурко. 30-летний хавбек восстановился после операции, которая устранила последствия надрыва коленного хряща, и уже тренируется по индивидуальной программе.

Также отмечается, что другие старожилы "Зари" еще приняли решения относительно своего будущего в луганском клубе. Речь идет о Максиме Имерекове и о Евгении Шахове. Оба, скоре всего, не поедут на первый сбор луганчан в Польшу.

Ранее Шахова и Имерекова активно связывали с переходом в "Полесье" и "Колос" соответственно.