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Заря продлила контракт с Бутко – подобный сценарий ожидает и Чурко
Два других игрока еще не приняли решение о своем будущем в клубе
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Заря" продлила контракт с защитником Богданом Бутко, сообщает ТаТоТаке. Срок действия нового соглашения не называется.
По информации источника, вслед за 32-летним футболистом в клубе ожидается продления договора с Владиславом Чурко. 30-летний хавбек восстановился после операции, которая устранила последствия надрыва коленного хряща, и уже тренируется по индивидуальной программе.
Также отмечается, что другие старожилы "Зари" еще приняли решения относительно своего будущего в луганском клубе. Речь идет о Максиме Имерекове и о Евгении Шахове. Оба, скоре всего, не поедут на первый сбор луганчан в Польшу.
Ранее Шахова и Имерекова активно связывали с переходом в "Полесье" и "Колос" соответственно.
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