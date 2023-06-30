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Заря продлила контракт с Бутко – подобный сценарий ожидает и Чурко

Премьер-лига
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Два других игрока еще не приняли решение о своем будущем в клубе

Заря продлила контракт с Бутко – подобный сценарий ожидает и Чурко

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Заря" продлила контракт с защитником Богданом Бутко, сообщает ТаТоТаке. Срок действия нового соглашения не называется.

По информации источника, вслед за 32-летним футболистом в клубе ожидается продления договора с Владиславом Чурко. 30-летний хавбек восстановился после операции, которая устранила последствия надрыва коленного хряща, и уже тренируется по индивидуальной программе.

Также отмечается, что другие старожилы "Зари" еще приняли решения относительно своего будущего в луганском клубе. Речь идет о Максиме Имерекове и о Евгении Шахове. Оба, скоре всего, не поедут на первый сбор луганчан в Польшу.

Ранее Шахова и Имерекова активно связывали с переходом в "Полесье" и "Колос" соответственно.

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В статье: Богдан Бутко Заря (Луганск) Евгений Шахов Вячеслав Чурко Максим Имереков
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Источник:
ТаТоТаке

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