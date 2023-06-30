Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия объявила о прекращении сотрудничества с защитником
Андрей Цуриков покинул ряды "горожан"
Фото: ФК Олександрія
Защитник Андрей Цуриков покинул "Александрию". Клуб и игрок прекратили сотрудничество по соглашению сторон, сообщает официальный сайт команды.
Цуриков дебютировал в составе "горожан" 31 июля 2016 года в матче "Александрия" - "Ворскла" (3:2). Второй раз Андрей присоединился к команде в 2021 году, выйдя на поле в игре с луганской "Зарей" 25 июля (0:1).
В общем, защищая цвета "Александрии", защитник провел 112 матчей в чемпионатах УПЛ, отметившись 9 голами, 2 матча в Кубке Украины и 5 матчей в Лиге Европы.
Ранее СМИ писали, что Цуриков продолжит карьеру в "Колосе".
Популярное сейчас
- Франция U-21 - Украина U-21: где и когда смотреть онлайн матч Евро 2023
- Ликвидировано еще более 500 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Легионер Шахтера попрощался с клубом
- СМИ назвали зарплату Ярмоленко в Динамо – она такая же, как у Луческу
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО