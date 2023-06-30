Александрия объявила о прекращении сотрудничества с защитником

Защитник Андрей Цуриков покинул "Александрию". Клуб и игрок прекратили сотрудничество по соглашению сторон, сообщает официальный сайт команды.

Цуриков дебютировал в составе "горожан" 31 июля 2016 года в матче "Александрия" - "Ворскла" (3:2). Второй раз Андрей присоединился к команде в 2021 году, выйдя на поле в игре с луганской "Зарей" 25 июля (0:1).

В общем, защищая цвета "Александрии", защитник провел 112 матчей в чемпионатах УПЛ, отметившись 9 голами, 2 матча в Кубке Украины и 5 матчей в Лиге Европы.

Ранее СМИ писали, что Цуриков продолжит карьеру в "Колосе".