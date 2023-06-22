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Не только Бурда. Колос усилился еще тремя игроками - Источник
Два защитника и полузащитник
Фото: ФК Александрия
"Колос" ведет активную работу на трансферном рынке перед стартом нового сезона.
Как сообщает ТаТоТаке, межсезонье в Ковалевке начали еще трое опытных игроков. По информации источника, речь идет о защитнике "Александрии" Андрее Цурикове и футболисте "Шахтера" Валерии Бондаренко. А также о центральном полузащитнике "Черноморца" Александре Демченко.
В сезоне-2022/23 30-летний Цуриков провел 22 матча за "горожан", забил 5 голов и отдал 1 ассист. Его контракт с клубом истекает 30 июня.
29-летний Бондаренко минувший сезон провел в аренде в "Александрии" - права на игрока принадлежат "горнякам". На его счету 15 поединков за александрийскую команду. Соглашение с донецким клубом действует до конца 2023 года.
27-летний Демченко стал игроком "Черноморца" этой зимой, перейдя из "Александрии". За полгода в одесском клубе он провел 13 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что защитник "Динамо" Никита Бурда согласовал контракт с "Колосом".
Отмечается, что это далеко не последние приобретения ковалевцев летом. На очереди – группа атаки.
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