Динамо подписало новый долгосрочный контракт с Дячуком

" Динамо " заключило новый контракт с центральным защитником клуба Максимом Дячуком.

Новое соглашение рассчитано на 5 лет – до лета 2028-го.

Напомним, Максим присоединился к "Динамо" в 2019 году в возрасте 16 лет, попав в выпускную группу динамовской академии. Уже в сезоне 2019/20 был переведен в команду U19.

В летнее межсезонье перед началом сезона-2022/2023 Дячук на правах аренды перешел в "Александрию", а зимой вернулся в "Динамо", став сразу игроком стартового состава (провел в стартовом составе 14 из 15 матчей весенней части сезона).