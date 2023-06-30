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Динамо подписало новый долгосрочный контракт с Дячуком
Новое соглашение на 5 лет
fcdynamo.com
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Новое соглашение рассчитано на 5 лет – до лета 2028-го.
Напомним, Максим присоединился к "Динамо" в 2019 году в возрасте 16 лет, попав в выпускную группу динамовской академии. Уже в сезоне 2019/20 был переведен в команду U19.
В летнее межсезонье перед началом сезона-2022/2023 Дячук на правах аренды перешел в "Александрию", а зимой вернулся в "Динамо", став сразу игроком стартового состава (провел в стартовом составе 14 из 15 матчей весенней части сезона).
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