Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря рассматривала Горана Саблича в качестве главного тренера
Но все таки выбор был сделан в пользу Ненада Лалатовича
фото из свободных источников
Экс-защитник киевского "Динамо" Горан Саблич этим летом являлся одним из претендентов на пост главного тренера луганской "
Кандидатуру 43-летнего хорвата рассматривал президент "Зари" Евгений Геллер, но в итоге выбор был сделан в пользу сербского специалиста Ненада Лалатовича. Ожидалось, что помощником Саблича в луганской команде станет еще один хорват — Младен Бартулович, и он, в итоге, войдет в тренерский штаб Лалатовича.
Отмечается, что Саблич близок к известному агентству Вадима Шаблия ProStar: его младший брат — Петер Саблич — представляет интересы этой компании.
Что касается тренерской карьеры Горана Саблича, то у него уже есть опыт самостоятельной работы: он возглавлял хорватский "Сплит", боснийские "Широки Брег" и "Сараево", а также молдавский "Шериф".
Популярное сейчас
- Врачи Челси обследовали Мудрика в лагере молодежной сборной Украины
- Франция U-21 - Украина U-21: где и когда смотреть онлайн матч Евро 2023
- Роналду лично убедил его. Экс-наставник Шахтера возглавит Аль-Наср
- СМИ назвали зарплату Ярмоленко в Динамо – она такая же, как у Луческу
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО