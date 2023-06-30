Заря рассматривала Горана Саблича в качестве главного тренера

Экс-защитник киевского "Динамо" Горан Саблич этим летом являлся одним из претендентов на пост главного тренера луганской " Зари ", сообщает dynamo.kiev.ua.

Кандидатуру 43-летнего хорвата рассматривал президент "Зари" Евгений Геллер, но в итоге выбор был сделан в пользу сербского специалиста Ненада Лалатовича. Ожидалось, что помощником Саблича в луганской команде станет еще один хорват — Младен Бартулович, и он, в итоге, войдет в тренерский штаб Лалатовича.

Отмечается, что Саблич близок к известному агентству Вадима Шаблия ProStar: его младший брат — Петер Саблич — представляет интересы этой компании.

Что касается тренерской карьеры Горана Саблича, то у него уже есть опыт самостоятельной работы: он возглавлял хорватский "Сплит", боснийские "Широки Брег" и "Сараево", а также молдавский "Шериф".