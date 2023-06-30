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Езерского не будет в Карпатах. Тренер остается в Александрии

Премьер-лига
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Тренер остается помощником Руслана Ротаня

Езерского не будет в Карпатах. Тренер остается в Александрии

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Помощник главного тренера "Александрии" Руслана Ротаня Владимир Езерский останется в команде, сообщает "ТаТоТаке".

Ранее была информация, что специалистом очень предметно интересовался новый главный тренер "Карпат "Мирон Маркевич, но Езерский останется в штабе Руслана Ротаня.

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В статье: Владимир Езерский ФК Александрия Карпаты (Львов)
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Источник:
ТаТоТаке

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