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Езерского не будет в Карпатах. Тренер остается в Александрии
Тренер остается помощником Руслана Ротаня
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Помощник главного тренера "
Ранее была информация, что специалистом очень предметно интересовался новый главный тренер "Карпат "Мирон Маркевич, но Езерский останется в штабе Руслана Ротаня.
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Источник:ТаТоТаке
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