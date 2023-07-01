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УПЛ назвала имя лучшего игрока сезона. Впервые за девять лет это не футболист Динамо или Шахтера

Премьер-лига
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УПЛ назвала имя лучшего игрока сезона. Впервые за девять лет это не футболист Динамо или Шахтера

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

УПЛ объявила имя лучшего игрока украинского первенства сезона 2022/2023 гг. Им стал лучший бомбардир турнира, нападающий "Днепра-1" Артем Довбик.

Форвард набрал 28 баллов в голосовании, которое проводилось среди клубов-участников УПЛ. У его ближайшего преследователя – одноклубника Александра Пихаленка – 16 баллов.

Сразу шесть клубов признали Артема лучшим игроком сезона. Четыре клуба поставили его на второе место и еще два – на третье.

В целом таблица первой пятерки выглядит следующим образом:

Футболист

Родился

Клуб

1

2

3

Баллы

1

Артем ДОВБИК

21.06.1997

"Днепр-1"

6

4

2

28

2

Александр ПИХАЛЬОНОК

07.05.1997

"Днепр-1"

3

2

3

16

3

Георгий СУДАКОВ

01.09.2002

"Шахтер"

2

2

2

12

4

Михаил МУДРИК

05.01.2001

"Шахтер"

2

1

8

5

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

06.01.1993

"Динамо"

3

1

7

Назарий РУСИН

25.10.1998

"Заря"

1

1

2

7

УПЛ отмечает, что в целом представители клубов назвали фамилии 15 футболистов. Номинантов не было – каждый давал кандидата, которого считал нужным.

Добавим, что впервые с сезона 2013/14 гг. лучшим игроком сезона УПЛ стал не представитель "Динамо" или "Шахтера". Тогда эту награду получил полузащитник “Днепра” Евгений Коноплянка.

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В статье: Артем Довбик Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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