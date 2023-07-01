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УПЛ назвала имя лучшего игрока сезона. Впервые за девять лет это не футболист Динамо или Шахтера
Практически без конкуренции
Фото: СК Дніпро-1
УПЛ объявила имя лучшего игрока украинского первенства сезона 2022/2023 гг. Им стал лучший бомбардир турнира, нападающий "Днепра-1" Артем Довбик.
Форвард набрал 28 баллов в голосовании, которое проводилось среди клубов-участников УПЛ. У его ближайшего преследователя – одноклубника Александра Пихаленка – 16 баллов.
Сразу шесть клубов признали Артема лучшим игроком сезона. Четыре клуба поставили его на второе место и еще два – на третье.
В целом таблица первой пятерки выглядит следующим образом:
|
|
Футболист
|
Родился
|
Клуб
|
1
|
2
|
3
|
Баллы
|
1
|
Артем ДОВБИК
|
21.06.1997
|
"Днепр-1"
|
6
|
4
|
2
|
28
|
2
|
Александр ПИХАЛЬОНОК
|
07.05.1997
|
"Днепр-1"
|
3
|
2
|
3
|
16
|
3
|
Георгий СУДАКОВ
|
01.09.2002
|
"Шахтер"
|
2
|
2
|
2
|
12
|
4
|
Михаил МУДРИК
|
05.01.2001
|
"Шахтер"
|
2
|
1
|
—
|
8
|
5
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
06.01.1993
|
"Динамо"
|
—
|
3
|
1
|
7
|
Назарий РУСИН
|
25.10.1998
|
"Заря"
|
1
|
1
|
2
|
7
УПЛ отмечает, что в целом представители клубов назвали фамилии 15 футболистов. Номинантов не было – каждый давал кандидата, которого считал нужным.
Добавим, что впервые с сезона 2013/14 гг. лучшим игроком сезона УПЛ стал не представитель "Динамо" или "Шахтера". Тогда эту награду получил полузащитник “Днепра” Евгений Коноплянка.
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