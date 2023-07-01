УПЛ назвала имя лучшего игрока сезона. Впервые за девять лет это не футболист Динамо или Шахтера

УПЛ объявила имя лучшего игрока украинского первенства сезона 2022/2023 гг. Им стал лучший бомбардир турнира, нападающий "Днепра-1" Артем Довбик.

Форвард набрал 28 баллов в голосовании, которое проводилось среди клубов-участников УПЛ. У его ближайшего преследователя – одноклубника Александра Пихаленка – 16 баллов.

Сразу шесть клубов признали Артема лучшим игроком сезона. Четыре клуба поставили его на второе место и еще два – на третье.

В целом таблица первой пятерки выглядит следующим образом:

Футболист Родился Клуб 1 2 3 Баллы 1 Артем ДОВБИК 21.06.1997 "Днепр-1" 6 4 2 28 2 Александр ПИХАЛЬОНОК 07.05.1997 "Днепр-1" 3 2 3 16 3 Георгий СУДАКОВ 01.09.2002 "Шахтер" 2 2 2 12 4 Михаил МУДРИК 05.01.2001 "Шахтер" 2 1 — 8 5 Виталий БУЯЛЬСКИЙ 06.01.1993 "Динамо" — 3 1 7 Назарий РУСИН 25.10.1998 "Заря" 1 1 2 7

УПЛ отмечает, что в целом представители клубов назвали фамилии 15 футболистов. Номинантов не было – каждый давал кандидата, которого считал нужным.

Добавим, что впервые с сезона 2013/14 гг. лучшим игроком сезона УПЛ стал не представитель "Динамо" или "Шахтера". Тогда эту награду получил полузащитник “Днепра” Евгений Коноплянка.