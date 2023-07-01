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Черноморец подписал двух вратарей

Премьер-лига
Обновлено
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С опытом выступлений в УПЛ

Черноморец подписал двух вратарей

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Черноморец" в своем Telegram объявил о подписании сразу двух голкиперов: Олега Билыка и Алексея Шевченко.

Билык в прошлом сезоне выступал за "Александрию" и "Ингулец". Всего в чемпионате 2022/23 он провел 19 матчей.

Шевченко представлял "Шахтер". Его контракт истек 30 июня и стороны договорились не продлевать его. На его счету 27 проведенных минут в составе "горняков" в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что на просмотре у "Черноморца" также находятся два полевых игрока: бывший футболист "Львова" Максим Грисьо, а также экс-нападник "Металлиста" Богдан Бойчук.

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В статье: Алексей Шевченко Черноморец (Одесса) Олег Билык
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Комментарии (1)
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Джим Слэйд (Харьков)
01.07.2023 в 13:08
Шевченко надоело быть вечным 4-м вратарём Шахтёра, и он решил вернуться в футбол? Что-то новое
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