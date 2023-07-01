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Черноморец подписал двух вратарей
С опытом выступлений в УПЛ
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Черноморец" в своем Telegram объявил о подписании сразу двух голкиперов: Олега Билыка и Алексея Шевченко.
Билык в прошлом сезоне выступал за "Александрию" и "Ингулец". Всего в чемпионате 2022/23 он провел 19 матчей.
Шевченко представлял "Шахтер". Его контракт истек 30 июня и стороны договорились не продлевать его. На его счету 27 проведенных минут в составе "горняков" в прошлом сезоне.
Ранее сообщалось, что на просмотре у "Черноморца" также находятся два полевых игрока: бывший футболист "Львова" Максим Грисьо, а также экс-нападник "Металлиста" Богдан Бойчук.
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