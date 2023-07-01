Черноморец подписал двух вратарей

"Черноморец" в своем Telegram объявил о подписании сразу двух голкиперов: Олега Билыка и Алексея Шевченко.

Билык в прошлом сезоне выступал за "Александрию" и "Ингулец". Всего в чемпионате 2022/23 он провел 19 матчей.

Шевченко представлял "Шахтер". Его контракт истек 30 июня и стороны договорились не продлевать его. На его счету 27 проведенных минут в составе "горняков" в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что на просмотре у "Черноморца" также находятся два полевых игрока: бывший футболист "Львова" Максим Грисьо, а также экс-нападник "Металлиста" Богдан Бойчук.