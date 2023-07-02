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Карпаты подписали вингера, который играл в прошлом сезоне за Металлист и Днепр-1

Премьер-лига
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Известен и размер его зарплаты

Карпаты подписали вингера, который играл в прошлом сезоне за Металлист и Днепр-1

Фото: СК Дніпро-1

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Львовские "Карпаты" оформили подписание 24-летнего вингера харьковского "Металлиста" Евгения Пидлепенца. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Футболист уже заключил соглашение со "львами". Согласно информации ТаТоТаке, полузащитник будет зарабатывать во Львове ориентировочно 150 тысяч долларов в год.

Контракт с "Металлистом" действовал до 2024 года, по данным Transfermarkt. Неизвестно, заплатили ли львовяне за переход футболиста.

Подлепенец стал уже четвертым игроком из структуры "Металлиста", который присоединился к "Карпатам" в текущее трансферное окно.

В прошлом сезоне Евгений выступал сразу за два клуба. Первую половину чемпионата он провел в "Металлисте", сыграв в 14 матчах (2+2). Весной вингер представлял "Днепр": восемь поединков (188 минут), один гол.

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В статье: СК Днепр-1 Металлист (Харьков) Евгений Подлепенец Карпаты (Львов)
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