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Горин о переходе в Днепр-1: Попасть в такую команду мечтает любой футболист
Первое интервью Олега в футболке днепрян
Фото: ФК Минай
Новичок "Днепра-1" Олег Горин поделился впечатлениями от перехода в состав днепрян.
– Мне позвонил Андрей Анатольевич Русол, мы поговорили и пришли к конкретике. Также мне помогал Евгений Селезнев, за что хочу его очень поблагодарить. Да и вообще, думаю, попасть в такую команду мечтает любой футболист. Понимаю, что должен полностью выкладываться на поле, чтобы заслуживать это место.
– Ты можешь сыграть на позициях центрального защитника и опорного хавбека. Где удобнее, где чувствуешь себя более комфортно?
– Всю жизнь: и в школе, и после школы – я играл в центре поля опорного полузащитника. А когда уже пришел в "Минай", на позицию центрального защитника меня поставил Василий Кобин. Похоже, неплохо это удавалось, и теперь могу сыграть на двух позициях. Где буду полезнее для команды, там и готов играть.
– Ты вспомнил футбольную школу – это было во Львове. Как вообще попал в футбольную секцию? Какими были первые шаги в карьере?
– Могу отдать все уважение моему отцу. Если бы не он, не факт, что я вообще начал бы играть в футбол. Отец отдал мне много сил и энергии, за что я очень благодарен. Он сам играл в футбол; возможно, в определенных моментах что-то не вышло, но с него я беру пример.
– В 16-летнем возрасте ты играл против взрослых соперников в любительском чемпионате. Как это было?
– Да, я начинал играть в первой лиге чемпионата U-19, и Андрей Чих забрал меня во вновь команду ФК "Львов" в любительской лиге. Сделал это, чтобы я с детского уровня поскорее перешел на взрослый. Благодарю его за этот важный шаг для моей карьеры.
– В твоей карьере был даже период легионерства в Польше. Какой опыт он тебе дал?
– Это было очень полезно. Поехать в Польшу, да еще в молодом возрасте, мне очень помогло в развитии. Да, раскрыться как футболисту там не получилось, и я вернулся в Украину. Мне очень помогал наш украинский футболист Тарас Романчук.
– Когда тренер брал тебя в "Ягеллонию", говорил, что ты напоминаешь ему как раз молодого Романчука…
– Если бы тренер не ушел вскоре, возможно, судьба сложилась бы иначе. Но его уволили, пришел другой тренер, который уже не видел меня в составе.
– В Украину ты вернулся опытным игроком, несмотря на молодой возраст?
– Да, время идет, приобретаешь опыт, начинаешь несколько иначе смотреть на вещи.
– Как оценишь последний сезон в "Минае" для себя и для команды?
– Если брать выступление команды, думаю, мы завершили сезон достаточно неплохо. Возможно, были другие ожидания, но у нас собрался хороший коллектив, потому и так получилось. Как говорил Владимир Богданович Шаран, в подобных командах на первом месте идет дисциплина. Думаю, она здесь как раз и проявилась.
– В твоем досье фигурирует ряд матчей за сборные Украины всех возрастов, недавно ты попал в резервный список молодежки. Играть за сборную – что-то особенное?
– Конечно, выходить в сине-желтом цвете – это неповторимо. Когда надеваешь эту футболку, должны муравьи по коже идти. Ты бьешься за всю страну, и это честь и большая мотивация!
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