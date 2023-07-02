Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кравец стал советником президента Динамо по вопросам развития детско-юношеского футбола
Новый этап в карьере Артема
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-форвард киевского "Динамо" Артем Кравец в своем инстаграме сообщил, что он стал советником президента "бело-синих" по развитию детско-юношеского футбола.
"Начинается новый этап моей жизни. С сегодняшнего дня я работаю советником президента "Динамо" по вопросам развития детско-юношеского футбола.
Для меня это большая честь. Очень хочется сделать что-то весомое для родной команды. Спасибо ВСУ и всем, кто защищает нашу страну, что мы можем жить и работать. Слава Украине", – написал Артем.
Напомним, последним профессиональным клубом Артема был "Сакарьяспор". Кравец разорвал контракт с турецким клубом в начале 2023-го года.
Популярное сейчас
- Молодежная сборная Украины обеспечила себе как минимум стыковой матч за выход на Олимпиаду 2024
- Карпаты подписали вингера, который играл в прошлом сезоне за Металлист и Днепр-1
- Молодежная сборная Украины потеряла еще одного нападающего перед матчем Евро-2023 против Франции
- СМИ озвучили список игроков, которых Луческу возьмет на сбор Динамо
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО