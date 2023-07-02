  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кравец стал советником президента Динамо по вопросам развития детско-юношеского футбола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кравец стал советником президента Динамо по вопросам развития детско-юношеского футбола

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Новый этап в карьере Артема

Кравец стал советником президента Динамо по вопросам развития детско-юношеского футбола

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-форвард киевского "Динамо" Артем Кравец в своем инстаграме сообщил, что он стал советником президента "бело-синих" по развитию детско-юношеского футбола.

"Начинается новый этап моей жизни. С сегодняшнего дня я работаю советником президента "Динамо" по вопросам развития детско-юношеского футбола.

Для меня это большая честь. Очень хочется сделать что-то весомое для родной команды. Спасибо ВСУ и всем, кто защищает нашу страну, что мы можем жить и работать. Слава Украине", – написал Артем.

Напомним, последним профессиональным клубом Артема был "Сакарьяспор". Кравец разорвал контракт с турецким клубом в начале 2023-го года.

По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм близок к подписанию Соломона
yellow-arrow
Горин о переходе в Днепр-1: Попасть в такую команду мечтает любой футболист
yellow-arrow
Днепр-1 без проблем разобрался с ФК Хуст из Первой лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Кравец Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
RicoRico (Кривой Рог)
02.07.2023 в 22:40
Динамівські серця)))
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде