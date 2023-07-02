Кравец стал советником президента Динамо по вопросам развития детско-юношеского футбола

Экс-форвард киевского "Динамо" Артем Кравец в своем инстаграме сообщил, что он стал советником президента "бело-синих" по развитию детско-юношеского футбола.

"Начинается новый этап моей жизни. С сегодняшнего дня я работаю советником президента "Динамо" по вопросам развития детско-юношеского футбола. Для меня это большая честь. Очень хочется сделать что-то весомое для родной команды. Спасибо ВСУ и всем, кто защищает нашу страну, что мы можем жить и работать. Слава Украине", – написал Артем.

Напомним, последним профессиональным клубом Артема был "Сакарьяспор". Кравец разорвал контракт с турецким клубом в начале 2023-го года.