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Тоттенхэм близок к подписанию Соломона
Он присоединится на правах свободного агента, если Шахтер не помешает сделке
Фото: ФК Шахтер
"Тоттенхэм" достиг устной договоренности с игроком "Шахтера" Манором Соломоном. Он присоединится к "шпорам" на правах свободного агента, если не возникнет вопросов с "Шахтером" и правилами ФИФА, об этом сообщает Фабрицио Романо.
Медицинский осмотр запланирован на следующую неделю.
Израильтянин присоединился к "горнякам" зимой 2019 за 6 млн евро. Прошлый сезон вингер провел в аренде за "Фулхэм". Контракт игрока истекает в декабре 2023 года.
Сейчас портал transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.
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