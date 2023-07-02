Тоттенхэм близок к подписанию Соломона

"Тоттенхэм" достиг устной договоренности с игроком "Шахтера" Манором Соломоном. Он присоединится к "шпорам" на правах свободного агента, если не возникнет вопросов с "Шахтером" и правилами ФИФА, об этом сообщает Фабрицио Романо.

Медицинский осмотр запланирован на следующую неделю.

Израильтянин присоединился к "горнякам" зимой 2019 за 6 млн евро. Прошлый сезон вингер провел в аренде за "Фулхэм". Контракт игрока истекает в декабре 2023 года.

Сейчас портал transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.