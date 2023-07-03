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Минай и Металлист расписали ничью в спарринге
На гол Синчука ответил Голуб
Фото: fcminaj.com
"Минай" провел первый контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону. Соперником команды Владимира Шарана был "Металлист". Спарринг завершился вничью со счетом 1:1.
На гол Геннадия Синчука в першом тайме – точным ударом после перерыва ответил Даниил Голуб.
Товарищеский матч
"Минай" - "Металлист 1:1
Голы: Голуб, 48 – Синчук, 27
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Источник:fcminaj.com
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