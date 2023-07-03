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Минай и Металлист расписали ничью в спарринге

Премьер-лига
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На гол Синчука ответил Голуб

Минай и Металлист расписали ничью в спарринге

Фото: fcminaj.com

Новина українською

"Минай" провел первый контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону. Соперником команды Владимира Шарана был "Металлист". Спарринг завершился вничью со счетом 1:1.

На гол Геннадия Синчука в першом тайме – точным ударом после перерыва ответил Даниил Голуб.

Товарищеский матч

"Минай" - "Металлист 1:1

Голы: Голуб, 48 – Синчук, 27

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В статье: ФК Минай Металлист (Харьков)
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Источник:
fcminaj.com

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