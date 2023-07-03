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Довбик восстанавливается после травмы, но должен вернуться к матчам с Панатинаикосом
Артем занимается по индивидуальной программе
scdnipro1.com.ua
Форвард "
По информации Sport.ua, Артем находится в тренировочном лагере днепрян, но восстанавливается после травмы, сосредоточившись на беговой работе.
Есть надежда, что уже в ближайшее время Довбик начнет заниматься в общей группе. По возвращении в ряды команды он сможет помочь партнерам в поединке 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Панатинаикосом" (Греция), который состоится 25 июля в Кошице.
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