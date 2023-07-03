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Бойко согласовал контракт с Полесьем
Житомирский клуб очень серьезно усиливается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер Денис Бойко, который недавно покинул "Динамо" в ближайшее время станет игроком "
Как сообщает Sport Arena, 35-летний голкипер уже согласовал условия личного контракта с житомирским клубом.
Голкипер выступал за "Динамо" с 2005 по 2014 и с 2018 года. За это время он провел за первую команду 108 матчей во всех турнирах, стал чемпионом Украины, обладателем Кубка и трижды – Суперкубка Украины.Всего вратарь сыграл в составе бело-синих 108 матчей во всех турнирах, в 51 поединке Денис отыграл "на ноль".
Помимо "Динамо", Бойко также играл за "Оболонь", "Кривбасс", "Днепр", испанскую "Малагу" и турецкий "Бешикташ". В составе сборной Украины он провел семь матчей.
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