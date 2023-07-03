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Бойко согласовал контракт с Полесьем

Премьер-лига
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Житомирский клуб очень серьезно усиливается

Бойко согласовал контракт с Полесьем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер Денис Бойко, который недавно покинул "Динамо" в ближайшее время станет игроком "Полесья".

Как сообщает Sport Arena, 35-летний голкипер уже согласовал условия личного контракта с житомирским клубом.

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Голкипер выступал за "Динамо" с 2005 по 2014 и с 2018 года. За это время он провел за первую команду 108 матчей во всех турнирах, стал чемпионом Украины, обладателем Кубка и трижды – Суперкубка Украины.Всего вратарь сыграл в составе бело-синих 108 матчей во всех турнирах, в 51 поединке Денис отыграл "на ноль".

Помимо "Динамо", Бойко также играл за "Оболонь", "Кривбасс", "Днепр", испанскую "Малагу" и турецкий "Бешикташ". В составе сборной Украины он провел семь матчей.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев) Полесье (Житомир)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (3)
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Полiccя (Житомир)
03.07.2023 в 19:55
Є основний Кудрик ,є Поспєлов який можливо і сильніший . Яшков . А тепер ще й Бойко . Навіщо ?
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.07.2023 в 19:15
Здихались Бойка Динамо. І Бойку добре, можливо ще трохи пограє.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.07.2023 в 19:08
Правильно, потрібно розвивати команди середніх обласних центрів
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