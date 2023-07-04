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Голодюк - о спарринге с Чайкой: Результат для нас был на втором месте

Премьер-лига
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Харьковчане одержали победу в первом летнем спарринге

Голодюк - о спарринге с Чайкой: Результат для нас был на втором месте

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк рассказал о первой неделе подготовки команды к новому сезону.

- Расскажите, пожалуйста, чем занимались с начала сборов и на чем больше делали акцент?

- Этой игрой завершился первый этап подготовки. Как почти у всех, утром была работа в тренажерном зале и беговая работа, а вечером больше работали с мячами и отрабатывали определенные тактические моменты. Закладывали фундамент физической подготовки для игроков.

- В какой форме вернулись ребята из отпуска?

- Ни к одному не было претензий, видно, что отдых провели активно, выполняли работу, которую мы им предлагали выполнить. Поэтому, им сейчас гораздо легче переносить нагрузки.

- Как готовились к игре с "Чайкой" и что можете сказать о нашем сопернике?

- Мы больше настраивались показать хорошую игру своей команды, потому что понимали, что футболисты будут играть под большой нагрузкой, после недельного цикла двухразовых тренировок. Все отработали на сколько сегодня смогли и ни к одному нет претензий. Мы играли против неплохого соперника, который демонстрирует хороший футбол, но результат для нас был на втором месте. Главное, что ребята физически хорошо провели эту игру.

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- Какие дальнейшие планы?

- Сегодня у команды день отдыха, с 5-го июля у нас начнется второй этап подготовки, поедем на Львовщину и уже там в течение двух недель будем готовиться к старту чемпионата, - сказал Голодюк.

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В статье: Олег Голодюк Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
metalist1925.com

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